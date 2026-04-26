Sinner pisa el acelerador en Madrid: 24 victorias consecutivas en Masters 1000

JANNIK. Superioridad sin concesiones. EFE/ Sergio Pérez (SERGIO PéREZ/EFE)

Jannik Sinner no concedió margen alguno a la sorpresa y resolvió con autoridad su compromiso de tercera ronda en el Masters 1000 de Madrid al imponerse al danés Elmer Moller, jugador procedente de la fase previa. El escandinavo, que disputó por primera vez una tercera ronda en un torneo de esta categoría tras la retirada del canadiense Gabriel Diallo, apenas pudo sumar cinco juegos ante el número uno del mundo.

El tenista de San Cándido (Italia) selló la victoria con parciales de 6-2 y 6-3, en una hora y 17 minutos, sin desgaste aparente, confirmando su condición de máximo favorito y avanzando con paso firme hacia la segunda semana del torneo madrileño.

Rival definido y expectativa local

En los octavos de final, Sinner se medirá con el ganador del encuentro entre el británico Cameron Norrie y el argentino Thiago Agustín Tirante, duelo clave para definir su siguiente obstáculo en el cuadro.

En el horizonte aparece el español Rafael Jódar, una de las sensaciones del certamen. El madrileño podría cruzarse con el italiano si logra superar primero al brasileño João Fonseca y posteriormente su compromiso de la cuarta ronda, un escenario que despierta ilusión tanto en la organización como en el público español.

Racha perfecta rumbo a la historia

Mientras se perfilan los posibles cruces, Jannik Sinner mantiene intacta su hoja de ruta para lograr un hito inédito: convertirse en el primer jugador de la historia en conquistar cinco torneos Masters 1000 de manera consecutiva.

El italiano acumula ya 19 victorias consecutivas en la temporada 2026, año en el que ha levantado los títulos de Indian Wells, Miami y Montecarlo, una secuencia que subraya su dominio absoluto en el circuito.

Un registro demoledor

El balance del actual líder del ranking ATP en torneos Masters 1000 es aún más contundente: 24 triunfos consecutivos, desde el título obtenido en París 2025 hasta su actual participación en Madrid, con un impresionante registro de 46 sets ganados y apenas dos perdidos.

Ante Moller, Sinner apenas se vio exigido frente a un rival que asumió su inferioridad desde el inicio. Además, el danés requirió asistencia médica al final del primer set por molestias físicas en el abductor, descartándose un cuadro viral.

Camino despejado y un solo gran escollo

El número uno del mundo también apunta a un objetivo adicional: alcanzar las semifinales en los nueve torneos Masters 1000, una instancia que aún se le resiste en Madrid, donde su mejor actuación previa son los cuartos de final.

Con la ausencia de Carlos Alcaraz y Novak Djokovic en el torneo, el panorama se presenta aún más favorable para Sinner. Solo el alemán Alexander Zverev, en una eventual final, aparece como el rival con argumentos suficientes para desafiar su marcha triunfal. Hasta entonces, el líder del circuito avanza con autoridad, números históricos y ambición intacta.