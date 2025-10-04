Sinner empieza con éxito la defensa de su título en el Masters de Shanghái

Tennis Shanghai Masters. Jannik Sinner elimina rápido al alemán Daniel Altmaier en su primer partido en Shanghái. (ALEX PLAVEVSKI/EFE)

El italiano Jannik Sinner, N.2 del ranking, comenzó su defensa del título en el Masters 1000 de Shanghái con un cómodo triunfo por un doble 6-3 ante el alemán Daniel Altmaier (N.49), este sábado en la ciudad china y accedió sin problemas a la tercera ronda.

Sinner, primer favorito para ganar en la ciudad china ante la ausencia de Carlos Alcaraz, baja por problemas físicos, se deshizo sin problemas de Altmaier, 49 del ranking ATP, en una hora y treinta y ocho minutos.

Es la sexta victoria consecutiva del italiano desde que comenzó su gira asiática, que comenzó con una victoria en el ATP 500 de Pekín.

Su rival en tercera ronda, en dieciseisavos, será el neerlandés Tallon Griekspoor (31º), que ganó en su partido al estadounidense Jenson Brooksby por 6-1, 1-6 y 6-1.

Tampoco tuvo problemas en su partido el ruso Daniil Medvedev, que solo tardó sesenta y un minutos en deshacerse del checo Svrcina, 91 del ranking ATP, que solo ganó la mitad de los puntos en red por un 82% del ruso.

El rival de Medvedev en dieciseisavos será el español Alejandro Davidovich, que ganó en la segunda ronda al italiano Matteo Arnaldi por un doble 6-4.

De entre los cabezas de serie, quedaron eliminados los rusos Andrey Rublev y Karen Khachanov, el checo Jakub Mensik y los estadounidenses