Tadej Pogacar va por el segundo Monumento del curso, el Tour de Flandes 2026

¡Vamos campeón! El esloveno Tadej Pogacar intentará escribir otra página gloriosa este domingo en el Tour de Flandes 2026. (Foto especia)

Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel, Remco Evenepoel y Wout van Aert se citan en un Tour de Flandes 2026 que presenta el mejor cartel posible en el segundo Monumento del curso, y de una de las carreras del año, este domingo.

El Tour de Flandes va a ser sin duda otra de las carreras del año. Tras una Milán-San Remo en la que Tadej Pogacar escribió una de las páginas más gloriosas del ciclismo moderno, el segundo Monumento del curso presenta un cartel inmejorable para una de las clásicas por excelencia del calendario mundial.

El doble campeón del mundo, vencedor en Oudenaarde en dos ocasiones (2023 y 2025), parte como el máximo favorito, seguido muy de cerca de Mathieu van der Poel, tres veces campeón (2024, 2022 y 2020).

El tercero en discordia es Wout van Aert, en una de las pruebas que más se le resiste, mientras que Remco Evenepoel va directo a la nómina de elegidos tras anunciar a última hora su debut en ‘De Ronde’. Serán los cuatro Jinetes del Apocalipsis en las colinas adoquinadas flamencas.

Juntos de nuevo casi 1000 días después

Para encontrar una batalla entre todos ellos hay que retroceder al Campeonato del Mundo de Glasgow de 2023, hace 968 días, en el que Van der Poel se enfundó en el maillot arcoíris, con Van Aert plata y Pogacar completando el podio de bronce. En ese Mundial, Evenepoel se desfondó como gregario de la ‘Tuneladora de Herentals’, con quien compartió selección belga, y terminó en vigésimo quinta posición.

En lo que a carreras de un día respecta, y cada uno con el maillot de sus equipos y no representando a sus respectivos países, será la primera vez que se enfrenten en un duelo a cuatro, respaldado por supuesto por los bloques potentes de UAE Team Emirates, Alpecin-Premier Tech, Visma-Lease a Bike y Red Bull-BORA-Hansgrohe. Sí ha sido más habitual en los últimos años haberles visto compartiendo pelotón en el Tour de Francia, siendo esta la mayor congregación de estrellas del ciclismo.

En esta ecuación, dentro del denominado ‘Big-Six’, faltan Jonas Vingegaard y Primoz Roglic, aunque tampoco se les espera. El danés no disputa una clásica Monumento desde 2022 y su mejor resultado -en sus seis participaciones (tres Liejas y tres Lombardias)- es un decimocuarto puesto.

El que sí sabe lo que es competir y ganar en este tipo de carreras, tal y como muestra su victoria en la Lieja-Bastoña-Lieja en 2020, es el esloveno. Sin embargo, nunca se ha atrevido a probar los adoquines de Flandes y Roubaix.

Mads Pedersen, otro gran nombre

Pero no solo de Pogacar, Van der Poel, Van Aert y Van der Poel vive el aficionado. Entre los grandes aspirantes destaca un nombre por encima del resto: Mads Pedersen, cuarto en Milán-San Remo después de recuperarse de forma milagrosa de una caída en el inicio de temporada, y quien ya fuera segundo en la pasada edición de ‘De Ronde’.

La gran ausencia será Filippo Ganna, reciente ganador de A Través de Flandes por delante de Van Aert, y que apuesta todo a la París-Roubaix.

La lista la completan ciclistas de la talla de Arnaud de Lie, Paul Magnier, Romain Gregoire, Matthew Brennan, Biniam Girmay, Jonas Abrahamsen, Matteo Trentin o Japser Stuyven, mientras que las opciones españolas pasan principalmente por Iván García Cortina, noveno el año pasado en Oudenaarde.