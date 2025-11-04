¿Qué necesita Chivas para meterse a la liguilla en la Liga MX? Panorama de Guadalajara en la última jornada

Chivas de Guadalajara festejando victoria

El Club Deportivo Guadalajara se juega todo en la última jornada del Apertura 2025, donde buscará confirmar su lugar entre los seis mejores equipos del torneo y acceder directamente a la Liguilla del futbol mexicano. Con 26 puntos y ubicado en la sexta posición, el Rebaño depende únicamente de sí mismo para avanzar sin necesidad de pasar por el Play-In.

Chivas depende de sí mismo para entrar directo a la Liguilla

Después de su triunfo 1-0 ante Pachuca en la jornada 16, los dirigidos por Gabriel Milito escalaron posiciones y llegaron con ventaja al cierre del torneo. Su próximo y decisivo partido será frente a Monterrey, en el Estadio Akron, donde una victoria o incluso un empate serían suficientes para asegurar su boleto directo.

¿Qué escenarios tiene Guadalajara?

De acuerdo con el calendario oficial de la Liga MX, Chivas necesita ganar o empatar para mantenerse entre los seis primeros lugares de la tabla. Con cualquiera de esos resultados, llegaría a 27 o 29 puntos y quedaría fuera del alcance de rivales como FC Juárez, que aún pelea por meterse a puestos de clasificación directa.

El único escenario negativo sería una derrota ante Monterrey, combinada con una victoria de Juárez por una diferencia de gol amplia. En ese caso, el Rebaño podría caer al séptimo lugar y verse obligado a disputar el Play-In, instancia que definirá los dos últimos boletos a la Liguilla.

Último desafío y objetivo claro

El técnico Gabriel Milito ha insistido en que su equipo llega con confianza tras varios partidos sin derrota, y con la ilusión de cerrar fuerte ante su afición. “Dependemos de nosotros y eso es lo más importante. Queremos meternos a la Liguilla jugando bien”, declaró recientemente el entrenador argentino.

Chivas buscará no solo asegurar su pase, sino también mejorar su posición para evitar enfrentarse a uno de los líderes del torneo en cuartos de final. El duelo ante Monterrey está programado para el sábado 9 de noviembre, donde el Rebaño Sagrado intentará confirmar su regreso al protagonismo en el futbol mexicano.