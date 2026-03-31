Calendario de México Mundial 2026: horarios, fechas, sedes y rivales de la Selección Mexicana

Calendario de la Selección Mexicana Mundial 2026 México ya conoce a todos sus rivales (Crónica Digital)

La hoja de ruta de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026 quedó completamente trazada tras definirse el último integrante del Grupo A. Chequia se sumó al sector después de imponerse en el repechaje europeo, completando un grupo que también integran Sudáfrica y Corea del Sur.

Con este escenario cerrado, el calendario del conjunto mexicano ya tiene fechas, sedes y horarios confirmados.

¿Cuándo juega México en el Mundial 2026? Calendario de la Selección Mexicana

El recorrido del equipo dirigido por Javier Aguirre arrancará el 11 de junio en el Estadio Azteca, en el partido inaugural del torneo, donde enfrentará a Sudáfrica. Posteriormente, el equipo viajará a Jalisco para medirse ante Corea del Sur el 18 de junio en el Estadio Guadalajara. La fase de grupos se cerrará el 24 de junio de regreso en la capital del país, con el duelo frente a Chequia.

Chequia completa el Grupo A de México

La última plaza del grupo se resolvió en una eliminatoria muy pareja. Chequia logró imponerse a Dinamarca en un duelo que se extendió hasta la tanda de penales, asegurando su regreso a una Copa del Mundo tras dos décadas de ausencia desde Alemania 2006.

Horarios de partidos de México en el Mundial 2026

El debut será el jueves 11 de junio a las 15:00 horas frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. El segundo compromiso llegará el jueves 18 de junio a las 21:00 horas ante Corea del Sur en el Estadio Guadalajara. Finalmente, el cierre de la fase de grupos será el miércoles 24 de junio contra Chequia en el Estadio Ciudad de México a las 19:00 horas.