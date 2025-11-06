Chivas vs Toluca Femenil: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la ida de los Cuartos de Final Liga MX Femenil

Chivas vs Toluca Femenil Guadalajara recibe a Las Diablas en la ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil (Crónica digital)

Club Deportivo Guadalajara Femenil y Toluca Femenil juegan hoy en partido correspondiente a la ida de los cuartos de final del Apertura 2025 en el Estadio Akron, casa de las Chivas.

El partido de la Liga MX Femenil de este jueves revive un duelo con memoria de Liguilla y protagonistas que ya han marcado diferencias en eliminatorias previas.

Previa y pronóstico Chivas vs. Toluca femenil | Cuartos de Final Liga MX Femenil

Guadalajara terminó el torneo regular en el quinto sitio con 33 puntos, sosteniendo una campaña de 10 victorias, 3 empates y 4 tropiezos. Su cierre fue con goleada, con un 4-0 ante Necaxa. Bajo la dirección de Antonio Contreras, las tapatías combinan solidez defensiva y explosividad al frente, factores que suelen amplificarse en casa.

Toluca, por su parte, culminó cuarto con 35 unidades, impulsado por 10 triunfos, 5 empates y apenas 2 derrotas. Las mexiquenses hilvanan seis encuentros sin caer y llegan tras imponerse 4-1 a Puebla, un reflejo del equilibrio que ha construido el equipo de Patrice Lair.

Aunque parten con ligera ventaja clasificatoria —que les permitiría avanzar en caso de empate global—, el historial reciente en Liguillas ante Chivas inclina la narrativa hacia Guadalajara, que ha sido dominante en eliminatorias directas, con 9 goles a favor y 2 en contra en cuatro duelos previos.

Pronóstico: El factor local, la tendencia histórica en fase final y el momento ofensivo de Chivas les otorgan ligera ventaja para pegar primero en la serie.

¿A qué hora juegan Chivas vs. Toluca femenil hoy?

El partido inicia a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Akron.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Chivas vs. Toluca femenil femenil?

El partido se podrá seguir únicamente por plataformas de streaming: Amazon Prime Video y Tubi en México; en Estados Unidos a través de Telemundo Deportes y FOX Deportes

Alineaciones probables Chivas vs. Toluca femenil

Chivas Femenil (D.T. Antonio Contreras): Celeste Espino; Isabela Esquivias, Casandra Montero (C), Damaris Godínez, Gabriela Valenzuela; Joselyn De la Rosa, Yamile Franco, Amalia López; Joseline Montoya, Denise Castro y Alicia Cervantes.

Toluca Femenil (D.T. Patrice Lair): Kayla Thompson; Karla Martínez, Jazmín López, Abby Erceg, Liliana Fernández; Cinthya Peraza, Betzy Cuevas, Faustine Robert, Amandine Henry (C); Shanice Van de Sanden e Itzel Muñoz.