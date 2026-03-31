Resultados repechaje UEFA Mundial 2026: marcadores y selecciones clasificadas

El repechaje de la UEFA llegó a su fin este 31 de marzo de 2026, dejando partidos intensos y definiendo a las últimas selecciones europeas clasificadas al Mundial.
¿Cómo quedaron los partidos de hoy?
Estos fueron los resultados más importantes de las finales del repechaje:
- Suecia 3-2 Polonia
- República Checa 2-2 Dinamarca (3-1 en penales)
- Turquía 1-0 Kosovo
- Bosnia 1-1 Italia (Italia quedó eliminada en penales 4-1)
Los encuentros estuvieron marcados por goles en los últimos minutos, tiempos extra y tandas de penales.
¿Quiénes clasificaron al Mundial 2026?
Tras estos resultados, las selecciones europeas que consiguieron su boleto fueron:
- Suecia
- República Checa
- Turquía
- Bosnia y Herzegovina
En contraste, una de las grandes sorpresas fue la eliminación de Italia, que se queda fuera del Mundial por tercera ocasión consecutiva.
Partidos destacados
- Suecia vs Polonia: partido vibrante que se decidió 3-2 con gol en los minutos finales.
- República Checa vs Dinamarca: empate 2-2 y definición dramática en penales.
- Turquía vs Kosovo: victoria ajustada que le dio el pase tras 24 años sin Mundial.
Así quedan los grupos
Con estos resultados, ya quedaron definidos los grupos del Mundial 2026, donde:
- Suecia irá al Grupo F
- Turquía al Grupo D
- República Checa al Grupo A
- Bosnia se integra tras eliminar a Italia