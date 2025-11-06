Emilio González hace recorrido limpio al iniciar el torneo WWT Championship

World Wide Technology Championship. El mexicano Emilio González tuvo una buena primera ronda en El Cardonal GC at Diamante en Cabo San Lucas. (Darren Carroll/Darren Carroll)

Emilio González, la esperanza de México en el World Wide Technology Championship, salió a jugar por la tarde en el campo El Cardonal at Diamante en Cabo San Lucas, y le alcanzó para ronda de 66 golpes (-6), tras jugar los primeros 18 hoyos en torneo del PGA Tour que concluirá el domingo.

González que se localiza a 5 golpes de distancia de un par de punteros, el estadounidense Nick Dunlap y el finladés Sami Valimaki (-11), se dio el lujo de firmar tarjeta libre de bogeys en sus primeros 18 hoyos jugados.

Desde el primer hoyo, González embocó birdie y por si fuera poco también cerró con birdie, mismo que sumó a los que metió en los hoyos 3, 6, 14 y 17.

Con su ronda de -6 golpes, González se convirtió en el mejor mexicano al iniciar el torneo por delante de Omar Morales con 70 (-2), de Alejandro Madariaga con 71 (-1), el amateur Emilio Gil Leyva (+3) y de Raúl Pereda (+5) quien no pudo concluir ronda por falta de luz.

Emilio González, quien en la próxima temporada será jugador del PGA Tour, cumplió en su primer recorrido, al igual que su compañero de grupo el estadounidense Johnny Keefer, Jugador y Novato del Año en el Korn Ferry Tour que también firmó 66 golpes (-6).

Para este viernes ambos saldrán a jugar por la mañana y tendrán la oportunidad de mejorar sus scores.