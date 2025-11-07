Ejercicio con armadura

EL MÚSCULO OBEDIENTE. En los castillos, el ejercicio era teatro. La justa no era guerra, sino su versión con vestuario. El metal pesaba, pero el gesto debía flotar.

Cuando el sudor empezó a tener apellido y la obediencia se confundió con virtud.

El cuerpo medieval no era libre: tenía dueño, y a veces blasón.El campesino lo usaba para sobrevivir; el noble, para que lo admiraran.Uno empujaba la tierra, el otro la decoraba.El esfuerzo físico era una transacción moral: el sudor servía para purificar al pobre y ennoblecer al rico.Así nació la primera teoría política del ejercicio: cada quien se cansa a su manera, pero solo algunos son aplaudidos por hacerlo.

El campesino inventó la fuerza sin gimnasio: levantar, cargar, doblarse, resistir.Su cuerpo era un manual de instrucciones para la gravedad.El noble, en cambio, transformó la violencia en etiqueta.Montar, cazar, blandir: todo con compostura, sin despeinarse el honor.Si el campesino sangraba, era trabajo; si el caballero se cortaba, era epopeya.La fisiología también tenía jerarquías.

EL MÚSCULO OBEDIENTE

En los castillos, el ejercicio era teatro.La justa no era guerra, sino su versión con vestuario.El metal pesaba, pero el gesto debía flotar.La destreza importaba menos que la pose: lo esencial era parecer ágil, aunque el escudero hiciera el esfuerzo real.Nació así el fitness aristocrático: sudar sin perder el perfume.

El cuerpo noble no se entrenaba para sobrevivir, sino para mantener la ilusión de que podía hacerlo.El sudor, cuidadosamente dosificado, se convirtió en un signo de buena cuna: transpirar un poco, pero con estilo.La idea era demostrar que uno podía agotarse por gusto, no por necesidad. La diferencia entre el deporte y el trabajo sigue siendo, desde entonces, el salario.

Mientras tanto, en los campos, los cuerpos plebeyos perfeccionaban la técnica de la fatiga sin testigos.A fuerza de arar, empujar y resistir, se volvieron esculturas anónimas. Ninguna medalla, ningún aplauso, apenas una misa al morir.Eran atletas sin competencia y sin público, los campeones de lo inevitable.

COREOGRAFÍA DEL SOMETIMIENTO

El cuerpo medieval sabía exactamente dónde colocarse: la espalda recta ante el señor, la rodilla en el suelo ante Dios.Cada músculo tenía su destino moral.No había libre albedrío en los gestos; solo coreografía. El movimiento era obediencia con ritmo.El cuerpo se disciplinó siglos antes de que existieran los gimnasios: aprendió a inclinarse antes que a pensar.

La fuerza no liberaba, certificaba el orden.El músculo era la firma del sistema: mostraba vigor, pero solo dentro de los límites del permiso. El siervo se encorvaba, el caballero se erguía, y ambos creían estar haciendo lo correcto.La biomecánica del poder funcionaba tan bien que nadie la llamaba por su nombre.

De tanto repetir sus gestos, la humanidad confundió la fatiga con la redención. Moverse dejó de ser instinto y se volvió penitencia.El cuerpo, domesticado por siglos de culpa, encontró placer en la obediencia: una felicidad mínima, pero aprobada. Y así, entre oraciones y flexiones, Europa entera se volvió un gimnasio espiritual.

EL CUERPO SEGUIRÁ CANSÁNDOSE CON DISCIPLINA

Cuando el Renacimiento despierte, el músculo creerá haber nacido de nuevo.Pero no: solo habrá cambiado de amo.De la cruz pasará al compás, del rosario al espejo.El cuerpo seguirá sirviendo, esta vez a la belleza, y seguirá cansándose con disciplina.

Porque desde entonces, el músculo no ha dejado de inclinarse: primero ante el señor feudal, luego ante la moral, hoy ante el algoritmo.El sudor cambió de amo, pero no de condición: sigue siendo un acto de fe… con olor a esfuerzo ajeno.