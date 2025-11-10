¿Jaime Lozano se va del Pachuca? Esto es lo que se sabe sobre su despido

Jaime Lozano se va del Pachuca Especial

En una decisión que sorprendió al mundo del fútbol mexicano, el Club de Fútbol Pachuca anunció la salida de su director técnico Jaime “Jimmy” Lozano, apenas días antes de encarar la fase del Play-In del torneo de Apertura 2025 de la Liga MX.

La directiva hidalguense habría tomado la determinación luego de que el equipo cerrara la fase regular con un desempeño por debajo de lo esperado: tras caer ante el Santos Laguna por 1-0 en la última jornada, Pachuca quedó en la novena posición con 22 puntos y diferencia de goles neutra.

Sin embargo, parece que todo este esfuerzo no fue suficiente, ya que bajo la gestión de Lozano, el club había logrado un comienzo alentador: cinco victorias consecutivas lo situaron en la cima de la tabla general en las primeras jornadas. Sin embargo, el cierre se fue en picada, pues en las últimas cinco fechas sumó apenas dos empates y tres derrotas.

La decisión se produce “a sólo 10 días del Play-In”, lo que subraya la urgencia que la directiva del Pachuca le otorgó al cambio de timón.

El Pachuca debe ahora afrontar el Play‐In con un entrenador interino o nuevo rápidamente, lo que implica un riesgo significativo desde lo deportivo y lo organizativo. El nuevo timonel tendrá poco tiempo para instalarse, conocer la plantilla y lograr que el equipo recupere estado anímico y táctico.

Mientras eso sucede, habrá que esperar el nombre de quien ocupará el lugar del “Jimmy” Lozano y después, entrar en una curva de adaptación y remontar para continuar dentro del torneo de la Liga MX.