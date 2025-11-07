Tabla general de la Liga MX al momento: Apertura 2025, Jornada 17

Este fin de semana, el futbol mexicano de Liga MX define a sus clasificados a la liguilla. Seis de ellos ingresarán directamente a los cuartos de final, mientras que cuatro más estarán disputando el Play-In. En la parte alta, cuatro equipos están buscando quedarse con el liderato general de la competencia que ostenta actualmente Cruz Azul. Por otra parte, el décimo y último puesto de liguilla está siendo disputado por cuatro clubes que todavía sueñan con meterse a la disputa por el campeonato. Así luce la tabla del Apertura 2025 al momento.

Tabla general de la jornada 17 al momento | Liga MX, Apertura 2025

Tabla general Liga MX al momento Previo al inicio de la última jornada, Cruz Azul aparece como el líder general en solitario. (Juan Carlos Navarro)

En el primer puesto de la clasificación general aparece Cruz Azul con 35 puntos. ‘La Máquina’ está a una victoria de asegurarse el primer puesto. Sin embargo, Toluca y América le siguen de cerca con 34 puntos. Los últimos dos finalistas del futbol mexicano también luchan por quedarse con el mejor puesto para la liguilla. También, los Tigres tienen una ventana de oportunidad. Con 33 puntos, el cuadro regiomontano está a la espera de un tropiezo del equipo celeste y un empate entre Diablos y Águilas.

Debajo, tenemos a Monterrey con 31 puntos. ‘La Pandilla ya aseguró su lugar directo a los cuartos de final, pero podría saltar un par de lugares más con los resultados adecuados. Sin embargo, estarán enfrentando a las Chivas, quienes ocupan el sexto puesto y que también aparecen con la necesidad de ganar para mantenerse en el top 6.

En los puestos de Play-In, aparecen FC Juárez y Pachuca con 23 y 22 unidades respectivamente y ya cuentan con un lugar seguro, al menos en el repechaje. Debajo, tenemos a los Xolos de Tijuana y los Pumas. Universidad Nacional ocupa momentáneamente el último boleto, pero están lejos de tenerlo seguro.

Luchando por el décimo lugar, llegan Santos Laguna, Atlas y Gallos Blancos de Querétaro. Estos tres equipos aparecen igualados con 17 puntos y podrían aprovecharse de un posible tropiezo de los auriazules en la última jornada. Lueggo; Atlético de San Luis y Necaxa aparecen buscando un auténtico milagro con 16 puntos.

Finalmente, llegamos a la parte baja de la clasificación con los equipos matemáticamente eliminados: Mazatlán, León y Puebla llegan a este fin de semana sin posibilidades de entrar a la disputa del campeonato.