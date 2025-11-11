Mundial Sub-17: ¿Por qué avanzó la Selección Mexicana a dieciseisavos de final?

Selección Mexicana Sub-17 Último equipo en clasificar a dieciseisavos de final en el Mundial Sub-17 gracias a un criterio de desempate.

La Selección Mexicana Sub-17 logró clasificarse como uno de los mejores terceros lugares en la fase de grupos, asegurando su boleto a los dieciseisavos de final.

El próximo encuentro que espera a los jugadores mexicanos se llevará a cabo el día viernes 14 de noviembre de 2025.

Aunque no se ha confirmado la sede ni el horario del partido, el contrincante es nada más y nada menos que Argentina, cuya selección lleva tres victorias consecutivas.

La razón que llevó a la Selección Mexicana Sub-17 a dieciseisavos de final

A pesar de las derrotas que el Tricolor tuvo ante Corea del Sur y Suiza en sus partidos durante la fase de grupos, el equipo mexicano triunfó sobre Costa de Marfil y obtuvo 3 unidades gracias a dicha victoria, lo que lo posicionó en el tercer lugar del Grupo F.

Sin embargo, no es la única razón por la que México logró mantenerse en la competencia, sino que existió otro factor importante para el avance del equipo a la ronda de eliminación directa.

La razón de su permanencia en la Copa del Mundo está relacionada con los criterios de desempate establecidos por la FIFA, específicamente el término ‘Fair Play’.

Probablemente te preguntarás: ¿Y eso qué es?

El día de hoy, es el criterio que salvó a la Selección Mexicana y extendió su permanencia en el Mundial Sub-17, pero aquí te explicaremos en qué consiste exactamente.

¿Qué es un ‘Fair Play’?

En el fútbol, se refiere a jugar con respeto a las reglas, los rivales, los compañeros, los árbitros, empleando y fomentando la competencia honesta y limpia.

El fair play resalta los valores éticos y de deportividad, cuya exposición durante los partidos puede funcionar como criterio de desempate en los torneos; es decir, determinar qué equipo, de dos o más, seguirá en la competencia cuando están igualados en puntos y diferencia de goles.

La Selección Mexicana Sub-17 acumuló siete tarjetas amarillas durante su fase de grupos, mientras que Arabia Saudita (derrotada hoy ante Mali), registró 9 amonestaciones y 2 expulsiones, por lo que el criterio de desempate favoreció a la selección azteca.

¡Excelentes valores morales, México!

¿Qué equipos han clasificado a los dieciseisavos de final en el Mundial Sub-17?

La selección mexicana se convirtió en el último equipo que clasificó a la siguiente etapa, acompañado por las selecciones siguientes:

Portugal.

Argentina.

Italia.

Brasil.

Zambia.

Austria.

Estados Unidos.

República de Irlanda.

Bélgica.

Japón.

Senegal.

Croacia.

Sudáfrica.

Egipto.

Venezuela.

Suiza.

Corea del Sur.

Corea del Norte.

Marruecos.

Alemania.

Colombia.

Túnez.

Inglaterra.

Francia.

Canadá.

Uganda.

Uzbekistán.

Paraguay.

Burkina Faso.

Chequia.

Mali.

Ahora, el equipo tricolor tendrá que extender la suerte que obtuvo con el inesperado fair play, pues Argentina espera a la selección mexicana en el próximo enfrentamiento, lo cual no será una batalla sencilla de ganar.