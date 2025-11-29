Liga MX: semifinales del Apertura 2025 al momento

Liga MX | Semifinales al momento Tijuana, Toluca y Monterrey consiguieron ventaja en los partidos de ida, mientras que el empate favorece a Cruz Azul por su posición en la tabla general.

Fueron casi tres semanas de espera para que comenzaran los cuartos de final con varias sorpresas tras los partidos de ida. Toluca fue el único visitante que consiguió una ventaja sobre su rival después de los primeros noventa minutos. El resto de los equipos del ‘Top-4’ tuvo algunos dificultades, especialmente Tigres, que se encuentra tres goles abajo en el global luego del juego en Tijuana. Así se estarían jugando las semifinales del Apertura 2025 del futbol mexicano al momento

Semifinales de la Liga MX al momento | Apertura 2025

Semifinales al momento | Apertura 2025 Con los resultados actuales, Toluca estaría enfrentando a los Xolos de Tijuana, mientras que Cruz Azul y Monterrey chocarían por un boleto a la final. (Juan Carlos Navarro)

Toluca (1) vs (7) Tijuana

Los Diablos parecen seguir siendo el rival a vencer en este torneo. Los vigentes campeones tienen ventaja de un gol frente a los Bravos de Juárez previo a cerrar la eliminatoria en casa y seguir en su camino rumbo al bicampeonato. En frente, estarían enfrentando a los Xolos de Tijuana, quienes obtuvieron una victoria contundente en el partido de ida con marcador de 3-0.

Estos dos equipos tienen historia en la liguilla, pues fue Antonio Mohamed (ahora DT de Toluca) quien consiguió el primer y único título de Liga MX de los Xolos de Tijuana en el 2012 enfrentando a los Diablos Rojos. Han pasado ya más de 10 años desde entonces y los fronterizos podrían buscar una nueva hazaña frente al cuadro mexiquense.

Cruz Azul (3) vs (5) Monterrey

A pesar del empate sin goles, Cruz Azul se encuentra en este momento con el boleto en la mano. El lugar en la clasificación general favorece a los cementeros frente a Guadalajara. Mientras el global siga empatado, el equipo celeste tendría su lugar asegurado a la siguiente ronda. Para poder concretar este partido, Rayados tendrá que ‘sobrevivir’ a la capital y tratar de mantener el resultado que obtuvieron en la ida frente a América.

El equipo azulcrema se ha convertido en un especialista en la liguilla bajo el mando de Andre Jardine. Las ‘Águilas’ han llegado a cuatro finales de forma consecutiva, consiguiendo un tricampeonato en ese lapso.