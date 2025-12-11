Boletos Mundial FIFA 2026: fechas y pasos para el registro de la última fase de sorteo aleatorio

México vive y respira el fútbol, pero estas últimas semanas lo ha hecho con mayor constancia desde los resultados del sorteo para la Fase de Grupos de la Copa del Mundo 2026, campeonato mundial del que será anfritrión junto a Canadá y Estados Unidos, así como el anuncio del partido de preparación que tendrá contra Portugal en el Estadio Azteca.

Trsitemente para la afición mexicana, las entradas del México vs Portugal están agotadas en su primera preventa Banamex, según lo anunció la boletera Fanki; sin embargo, una luz aún brilla para los aficionados y aficionadas del fútbol: el último sorteo de venta de boletos para el Mundial 2026.

La tercera fase y última estará disponible para el público a partir de este jueves 11 de diciembre, de acuerdo con el informe oficial presentado por la FIFA.

¿Dónde es y a qué hora inicia la última fase del sorteo de boletos para el Mundial 2026?

El plazo de inscripción a la última fase del sorteo aleatorio comenzará el 11 de diciembre a las 11:00 horas y culminará el 13 de enero de 2026 a la misma hora.

Es decir, la tercera fase del sorteo para conseguir la oportunidad de comprar tus entradas a los enfrentamientos de la Copa del Mundo próxima, ya está abierta al público y tienes hasta el 13 de enero del siguiente año —a las 11:00 AM como horario límite— para registrar tu inscripción.

Hasta el momento, tras las dos fases anteriores, se han vendido más de dos millones de boletos entre aficionados y aficionadas de al menos 200 países del mundo.

Tercera fase del sorteo aleatorio de la Copa Mundial 2026: Inscripción paso a paso

Tal como ha sucedido en sus fases anteriores, el sorteo será de manera aleatoria, es decir, se seleccionarán al azar a las personas registradas en la fase y, tras un periodo menor a un mes, los resultados serán revelados a través de un correo electrónico.

Fila de espera Mundial 2026 Los resultados del último sorteo aleatorio para los boletos de la Copa del Mundo se darán el 5 de febrero de 2026.

En caso de que aún no estés familiarizado con el proceso del registro para el sorteo, a continuación te contamos paso a paso su funcionamiento:

Si aún no cuentas con tu FIFA ID, tienes que crearlo previamente al registro. La edad mínima para registro es de 13 años, sin embargo, para crear una cuenta de boletos y acceder a la compra de ellos, la edad mínima es de 18 años (puedes crear tu FIFA ID en cualquier momento, sin importar si las fases de venta están abiertas o cerradas). Fila de espera: Tras acceder al sitio oficial de FIFA, en la opción de Boletos, el portal te enviará directamente a la fila de espera; debes mantener la ventana abierta sin importar el tiempo de tardanza para no perder tu lugar en el registro del sorteo. “Entrar”: Cuando tu turno haya llegado, aparecerá un botón que dice Entrar, opción que estará disponible sólo por 5 minutos para que puedas acceder al registro, por ello debes mantenerte al tanto de tu fila de espera. Registro: Abierto a partir de este jueves 11 de diciembre de 2025, hasta el martes 13 de enero del año 2026; la apertura y cierre será a las 11 AM (hora del Este) en los días correspondientes. Durante este periodo, habrá un formulario a llenar en: FIFA.com/tickets. Sorteo: Finalizado el periodo de inscripción, la FIFA realizará el sorteo electrónico de forma aleatoria para asignar los turnos de compra. Compra de boletos: La FIFA enviará el horario y plazo específico para acceder a la venta, no obstante, ser seleccionado no garantizará un boleto asegurado, ya que la compra será por orden de llegada y dependerá la disponibilidad de la sede o categoría.

En su portal oficial, FIFA informa que todos los solicitantes cuyas peticiones hayan sido aceptadas parcialmente o por completo recibirán un correo electrónico de confirmación, el cual comenzará a enviarse a partir del 5 de febrero de 2026, día en el que se revelarán los resultados de esta última fase.

¿Puedo comprar mis boletos para el Mundial 2026 fuera de FIFA?

Por más desesperante que pueda ser la espera o la escasez de entradas en esta última fase, la venta y compra de boletos debe ser exclusivamente con FIFA; en caso de adquirirlos de manera externa, puedes correr el riesgo de que tu boleto sea marcado como inválido.

Para evitar esta situación, la FIFA abrió una plataforma para la reventa o intercambio de boletos a la que puedes acceder aquí.

El máximo de boletos por unidad familiar es de 4 por partido y de 40 para toda la competencia, siempre en función de disponibilidad y los términos y condiciones vigentes.