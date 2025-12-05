Boletos para el Mundial FIFA 2026: fechas para la última fase de la venta de boletos

Sorteo para la venta de boletos Mundial 2026 Hasta el momento, se han vendido más de dos millones de boletos en las fases anteriores del sorteo. (FIFA)

La Copa Mundial FIFA 2026 está cada día más cerca de celebrarse, ambiente de competencia y amor por el fútbol que se respira desde este viernes 5 de diciembre al obtener los resultados de la fase de grupos que definirá los primeros enfrentamientos del torneo.

Esta edición próxima del Mundial de Fútbol, tendrá por anfitrión el terreno mexicano, cuyo protagonismo será del evento será compartido con Estados Unidos y Canadá.

Después de dos rondas exitosas de venta de boletos, FIFA anuncia su última fase del sorteo que permitirá la compra de más boletos para el histórico evento, en caso de que aún no obtengas los tuyos.

¿Cuándo y a qué hora inicia la última fase del sorteo de boletos para el Mundial 2026?

La demanda de boletos no cesa, teniendo por clientes a aficionados y aficionadas de más de 200 países alrededor del mundo, quienes esperan ansiosamente el inicio de la competencia internacional y, sobre todo, la oportunidad de presenciar los enfrentamientos de la Copa del Mundo 2026.

El plazo para inscribirse en la última fase del sorteo aleatorio comenzará el 11 de diciembre a las 11:00 horas y culminará el 13 de enero de 2026 a la misma hora.

Esta será la tercera etapa del proceso de venta de boletos que inició con su primera fase preferente Visa y la segunda fase que concluyó en noviembre; hasta el momento, se han vendido más de dos millones de boletos.

Pasos importantes de la tercera fase de la venta de boletos para el Mundial 2026

Si aún no estás familiarizado o familiarizada con el sorteo de la venta de boletos, te explicacos a continuación paso a paso los elementos más importantes para que puedas participar:

Si aún no cuentas con tu FIFA ID , tienes que crearlo previamente al registro. La edad mínima para registro es de 13 años, sin embargo, para crear una cuenta de boletos y acceder a la compra de ellos, la edad mínima es de 18 años (puedes crear tu FIFA ID en cualquier momento, sin importar si las fases de venta están abiertas o cerradas).

, tienes que crearlo previamente al registro. La edad mínima para registro es de 13 años, sin embargo, (puedes crear tu FIFA ID en cualquier momento, sin importar si las fases de venta están abiertas o cerradas). Registro: Abierto a partir del jueves 11 de diciembre de 2025, hasta el martes 6 de enero del año 2026 ; la apertura y cierre será a las 11 AM (hora del Este) en los días correspondientes. Durante este periodo, habrá un formulario a llenar en: FIFA.com/tickets.

Abierto a partir del de 2025, hasta el ; la apertura y cierre será a las 11 AM (hora del Este) en los días correspondientes. Durante este periodo, en: FIFA.com/tickets. Sorteo: Finalizado el periodo de inscripción, la FIFA realizará el sorteo electrónico de forma aleatoria para asignar los turnos de compra.

Finalizado el periodo de inscripción, la FIFA realizará el sorteo electrónico de para asignar los turnos de compra. Compra de boletos: La FIFA enviará el horario y plazo específico para acceder a la venta, no obstante, ser seleccionado no garantizará un boleto asegurado, ya que la compra será por orden de llegada y dependerá la disponibilidad de la sede o categoría.

En su portal oficial, FIFA informa que todos los solicitantes cuyas peticiones hayan sido aceptadas parcialmente o por completo recibirán un correo electrónico de confirmación y el importe de sus boletos se cobrará automáticamente en febrero.

¿Cuál es el número máximo de boletos que puedo comprar?

El máximo de boletos por unidad familiar es de 4 por partido y de 40 para toda la competencia, siempre en función de disponibilidad y los términos y condiciones vigentes.

En caso de que desees adquirir más de cuatro boletos para el mismo partido, FIFA tiene disponibles productos y paquetes de hospitalidad que incluyen servicios exclusivos.

A la vez, te recordamos que la compra de boletos debe ser exclusivamente con FIFA; en caso de adquirirlos de manera externa, puedes correr el riesgo de que tu boleto sea marcado como inválido.

Para evitar esta situación, la FIFA abrió una plataforma para la reventa o intercambio de boletos a la que puedes acceder aquí.

Finalmente, la FIFA recuerda a los aficionados y aficionadas que los boletos no garantizarán la admisión a ninguno de los países sedes (México, Canadá y Estados Unidos); en caso de ser extranjero a uno de ellos, debes informarte sobre los requisitos de ingreso en las páginas gubernamentales de los países anfitriones.