El fin de una era: así lucirá la playera de la selección de Alemania sin Adidas por primera vez en 77 años

Selección Alemana Desde 2024, se anunció que Adidas terminará su relación con el equipo alemán. Ahora, se dio un primer vistazo al diseño de Nike para 2027.

Una de las mancuernas más longevas en la historia del futbol está a punto de desaparecer cuando la marca Adidas deje de fabricar las playeras de la selección alemana. Este 2026 será la última vez que veamos a la “Mannschaft” con las icónicas tres líneas en los hombros después de más de siete décadas de relación. Ahora, ya se ha filtrado el diseño que utilizarán los cuatro veces campeones del mundo con Nike a partir del 2027.

Se filtra playera Nike de Alemania para 2027

El sitio especializado en uniformes de futbol, Footy Headlines, publicó un adelanto de cómo se verá la camiseta del equipo alemán a partir del próximo año. El modelo muestra el tradicional color blanco de principal con un cuello abotonado y detalles en color negro en los puños. También, se ven unas discretas líneas negras en la parte entre los hombros y la espalda.

Playera selección alemana Nike 2027 El diseño apostaría por la sencillez en el debut de Nike vistiendo a la Selección de Alemania.

De esta forma, Nike estaría apostando por un diseño minimalista para estrenar su relación comercial con el equipo alemán. El acuerdo se formalizó desde marzo de 2024 luego de que la federación alemana no renovara con Adidas.

Ahora, la playera que lucirá la Selección Alemana durante la Copa del Mundo FIFA 2026 este año será la última vez que vistan Adidas, al menos por algún tiempo.

¿Desde cuándo estaba la Selección Alemana con Adidas?

Adidas es la marca de la selección de Alemania desde 1950. La relación comenzó poco tiempo después de la fundación de la marca en 1949 y se convirtió en uno de los patrocinios más largos y emblemáticos en la historia del fútbol. Desde entonces, Adidas ha vestido a la selección alemana en prácticamente todos sus grandes éxitos, incluidos sus cuatro títulos de Copa del Mundo y Eurocopas