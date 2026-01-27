¡Ahora sí hay ‘tiro’ de Carlos Trejo vs Alfredo Adame": Todos los detalles de la pelea para Ring Royale

La rivalidad entre Alfredo Adame y Carlos Trejo es una de las más largas y escandalosas de la farándula nacional. Durante décadas, ambos personajes se han lanzado acusaciones, insultos y retos públicos que nunca se concretaron… hasta ahora. El esperado enfrentamiento será parte del evento Ring Royale (Royal Ring), un espectáculo que mezcla boxeo, celebridades y show mediático.

¿Cuándo y dónde será la pelea de Carlos Trejo vs Alfredo Adame?

La pelea está programada para el domingo 15 de marzo de 2026 y se llevará a cabo en la Arena Monterrey, en Nuevo León. El combate formará parte de la cartelera principal de Ring Royale, evento producido por Poncho de Nigris y que ha generado gran expectativa en redes sociales.

¿Por qué esta pelea es tan esperada?

El conflicto entre Trejo y Adame comenzó hace más de dos décadas, cuando ambos coincidieron en programas de televisión y protagonizaron fuertes discusiones que rápidamente escalaron a amenazas y retos físicos. A lo largo de los años, se anunciaron varias peleas que nunca se realizaron por supuestos problemas legales, desacuerdos y acusaciones de que alguno “se echó para atrás”.

Para muchos, este combate representa una cuenta pendiente del espectáculo mexicano, más que una pelea deportiva tradicional.

¿Qué han dicho Alfredo Adame y Carlos Trejo?

Alfredo Adame ha asegurado que ahora sí va en serio, afirmando que se encuentra entrenando y que no se trata solo de un show. Incluso ha declarado que esta será la ocasión definitiva para cerrar el conflicto.

Por su parte, Carlos Trejo ha dicho que no tiene miedo y que está dispuesto a subirse al ring, aunque también ha cuestionado en ocasiones la organización del evento y ha dejado claro que no piensa prestarse a un “montaje”.

¿Cómo será el combate en Royal Ring?

De acuerdo con los organizadores, el enfrentamiento será un combate de boxeo reglamentado, con referee y medidas de seguridad, como parte del formato de entretenimiento de Ring Royale. Aun así, muchos esperan que la intensidad verbal que ambos han mostrado durante años se refleje arriba del ring.

¿La pelea del año en el espectáculo mexicano?

Más allá del resultado, el combate entre Carlos Trejo y Alfredo Adame ya se perfila como uno de los eventos más comentados del año, gracias a su historia, polémica y carga mediática. Para algunos será puro show; para otros, el cierre definitivo de una rivalidad histórica.