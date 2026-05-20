Bad Bunny y Zara lanzan colección “Benito Antonio”: precios, fecha y las prendas que podrían llegar a méxico

El fenómeno de Bad Bunny ya no solo domina YouTube, plataformas de reproducción o shows en vivo. El interés de Benito por la moda ha sido notorio desde hace algunos años, tomando en cuenta sus diversas colaboraciones con Adidas y múltiples apariciones en alfombras rojas.

El cantante puertorriqueño sorprendió al anunciar una colaboración con Zara, unión que mezcla la influencia urbana del intérprete con la estética minimalista y global de la marca española.

La colección ha provocado una avalancha de reacciones en redes sociales desde las primeras imágenes filtradas, con comentarios que aseguran que las prendas reflejan perfectamente la personalidad del artista.

¿Cómo es la colección de Bad Bunny x Zara?

Hay piezas oversize, tonos neutros, referencias caribeñas y siluetas relajadas que buscan empatar con la personalidad del propio artista.

¿Cuándo sale la colección “Benito Antonio” de Bad Bunny x Zara?

La colección de Bad Bunny x Zara estará disponible desde el primer minuto del 21 de mayo en la plataforma online de la marca.

El lanzamiento apunta a convertirse en uno de los drops más importantes para Zara en 2026, especialmente en mercados como México, Estados Unidos y América Latina, donde el artista mantiene una base de seguidores gigantesca.

Expertos en moda anticipan que varias prendas podrían agotarse durante las primeras horas debido al impacto mediático de la colaboración y al peso cultural que tiene Bad Bunny dentro de las nuevas generaciones.

Así es la colección que está volviendo loco al internet

La propuesta visual de la colección apuesta por prendas amplias, textiles cómodos y una estética que mezcla playa, barrio y lujo silencioso. Todo bajo el sello visual que ha acompañado al cantante en los últimos años.

Chamarras oversize y vibra noventera

Colores neutros y estilo minimalista

Accesorios con esencia boricua

¿Cuánto costará la colección de Bad Bunny x Zara?

Aunque algunos precios oficiales todavía generan expectativa, se sabe que la línea manejará costos similares a otras colaboraciones premium de Zara. Es decir, piezas accesibles para el segmento fashionista, pero con ciertos artículos que podrían elevarse por tratarse de edición especial.