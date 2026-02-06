Inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026: dónde y a qué hora ver HOY la ceremonia de apertura

Inauguración Juegos Olímpicos de Invierno 2026 La ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos Milán-Cortina d’Ampezzo se llevará a cabo en el Estadio Olímpico de San Siro.

Los XXV Juegos Olímpicos de Invierno finalmente comenzarán este viernes 6 de febrero de 2026, pues la ceremonia de inauguración está a tan sólo algunas horas de transmitirse a nivel mundial para dar inicio a la competencia mundial más importante del deporte invernal.

Desde las ciudades Milán y Cortina d’Ampezzo, este torneo internacional será transmitido a nivel mundial los próximos diecisiete días de febrero, iniciando con su ceremonia de apertura la tarde de este viernes.

¿Cuándo y a qué hora es la Inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno?

La ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos Milán-Cortina d’Ampezzo se llevará a cabo en el Estadio Olímpico de San Siro, casa del emblemático club de fútbol AC Milán, donde se realizarán diversos eventos representativos de la sede y los deportes competidores.

El valor tradicional de esta ceremonia también está en el Desfile de Naciones y el encendido del pebetero, siendo el primero una marcha que presenta a los y las atletas ante el público, mientras que la llama olímpica —símbolo de la unión entre los Olímpicos de la antigüedad y los modernos— marcará el inicio oficial del torneo.

Esta tradición inaugural será este viernes 6 de febrero a las 13:00 horas de la tarde, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver la Inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

Este evento contará con la participación de distinguidas figuras en la industria musical de nacionalidad italiana, así como artistas internacionales.

Algunos de los nombres destacados, son: el ícono mundial italiano de la música, Andrea Bocelli, y la cantautora estadounidense reconocida por su potente voz, Mariah Carey. Entre otras artistas de renombre, se encuentran Laura Pausini y Cecilia Bartoli.

Maestro Andrea Bocelli will perform at the Opening Ceremony of the Milano Cortina 2026 Olympic Games! 💫



A global icon of Italian music and a voice loved across every continent, Andrea Bocelli will bring an extraordinary and unforgettable touch to the Ceremony on February 6, set… pic.twitter.com/WrMMq1Zsqq — Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) January 11, 2026

El talento e historia de Italia promete una inauguración olímpica inolvidable, por lo que podrás seguir la transmisión en vivo a través de canales de televisión abierta y plataformas de streaming:

Canal 9 de la televisión mexicana.

Claro Sports.

ViX.

¿México competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

A pesar de ser un país en el que, en la mayoría de su terreno, no nieva, México sí competirá en tres categorías de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d’Ampezzo, representado por las y los atletas:

Donovan Daniel Carrillo Suazo, patinaje artístico.

Sarah Schleper de Gaxiola, esquí de montaña.

Allan Corona, esquí de fondo.

Regina Martínez, esquí de fondo.

El patinador Carrillo Suazo ha pasado a la historia al ser el primer mexicano en competir en dos ediciones olímpicas de esta disciplina, cuya trayectoria deportista e historia de vida es vista en todo el país —y más allá de éste— como un ejemplo de perseverancia y esfuerzo.