Supernova Génesis pierde su pelea estelar: Alana Flores fija postura sobre la cancelación de su pelea con Samadhi en Supernova Génesis (@24_morelos)

La creadora de contenido y boxeadora Alana Flores rompió el silencio tras la sorpresiva cancelación de su esperado combate ante Samadhi Zendejas en el evento Supernova Génesis 2026, programado para el 26 de abril en la Arena Ciudad de México.

La actriz Samadhi Zendejas, anunció que no subirá al ring y desde entonces la influencer aclaró su versión y ofreció una mirada más profunda sobre lo sucedido, buscando mantener la expectativa del público.

Flores aseguró que aceptó la pelea apenas se la propuso la organización y explicó que el duelo se complicó por diferencias en el peso pactado para el combate, ya que ella compite normalmente en 52 kilos mientras que Samadhi solicitaba 56 kilos. Por ello, ofreció un punto medio de 54 kilos para cerrar el acuerdo, pero las negociaciones no prosperaron y, según Alana, el 4 de febrero le informaron que su rival se daría de baja sin respuesta clara del equipo contrario.





¿Qué dijo Alana sobre la cancelación y Samadhi?

En redes sociales, Alana Flores expresó que le “apena muchísimo” la cancelación y pidió una disculpa a sus seguidores por no poder dar el combate que muchos esperaban.

Sin embargo, Alana Flores dijo durante una entrevista que no tenía idea de la verdadera capacidad de su contrincante, pues nunca la ha visto pelear:

“Sí, yo creo que Samadhi iba a ser la rival más difícil, pero bueno, por lo que dicen las lenguas. Porque luego es únicamente lo que dicen, y no sabes. expreso ante la negativa de su rival de realizar el combate.

“O sea, yo sé que ella tiene diez años entrenando, pero no sé cómo pelea, nunca la he visto pelear, solo sé que tiene 10 años haciendo boxeo”, dijo Alana Flores sobre quién sería su contrincante.

Además, la creadora de contenido reveló que Samadhi le pidió poner en juego sus cuatro cinturones obtenidos en peleas anteriores, pero la actriz no estaba dispuesta a ajustarse al peso acordado, lo que complicó aún más el cierre del combate.

Flores incluso propuso alternativas como competir en 55 kilos o mantener 56 kilos con pesaje el día del combate, sin que hasta ahora haya respuesta concreta.

La influencer recalcó que nunca se ha retirado de un combate pese a las dificultades, y aseguró que su objetivo es respetar y amar el deporte, aunque en esta ocasión el enfrentamiento no pueda celebrarse.





Lo que queda para Supernova Génesis 2026

La cancelación de la pelea entre Alana Flores y Samadhi Zendejas dejó un vacío importante en la cartelera de Supernova Génesis 2026, una de las funciones de boxeo amateur más esperadas del año, que sigue programada el 26 de abril en la Arena Ciudad de México.

Hasta ahora, los organizadores no han confirmado si habrá una nueva rival para Alana, ni cómo se reorganizará la cartelera tras la baja de Samadhi, lo que mantiene a los fans a la espera de noticias. La expectativa por un anuncio oficial crece en redes sociales, donde la pelea entre influencer y actriz fue uno de los principales atractivos desde su anuncio.