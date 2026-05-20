América Femenil vs Gotham FC: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la semifinal de la W Champions Cup 2026

América Femenil vs Gotham Las Águilas buscan su pase a la gran final (Crónica Digital)

Club América Femenil y Gotham FC se enfrentan hoy en partido correspondiente a la semifinal de la W Champions Cup 2026. El partido de este miércoles 20 de mayo se disputará en el Estadio Hidalgo. A continuación, te contamos todos los detalles del juego: horario y dónde ver en vivo.

América aterriza en Pachuca impulsado por la obtención del campeonato de Liga MX Femenil, conseguido después de remontar la final frente a Monterrey. Del otro lado aparece Gotham FC, vigente campeón de la competencia y uno de los clubes más sólidos de la NWSL.

Previa y pronóstico América Femenil vs Gotham FC: Semifinal W Champions Cup 2026

El antecedente inmediato favorece al cuadro estadounidense, que eliminó a las azulcremas por marcador de 3-1 en las semifinales de la edición pasada.

En esta ocasión, las dirigidas por Ángel Villacampa buscará trasladar su gran momento en la Liga MX Femenil al escenario internacional, donde todavía tiene pendiente conquistar el torneo de Concacaf.

Las Águilas acumulan cuatro partidos sin derrota en esta edición de la W Champions Cup, luego de finalizar como líderes del Grupo A con marca de tres victorias y un empate. Además, atraviesan su mejor racha de triunfos consecutivos en la competencia, con victorias ante Chorrillo, Pachuca y Orlando Pride sin recibir anotaciones.

Gotham FC mantiene números que explican por qué es considerado favorito al título. El club neoyorquino no perdió ninguno de sus diez partidos disputados en la historia de la Concacaf W Champions Cup, con balance de siete victorias y tres empates.

El conjunto estadounidense, dirigido por Juan Carlos Amorós, atraviesa además una racha positiva en la NWSL tras sumar cinco encuentros consecutivos sin derrota.

En la cancha también aparecerán figuras de talla internacional. América depositará gran parte de sus aspiraciones ofensivas en Geyse Ferreira y Scarlett Camberos, mientras Gotham contará con nombres de experiencia mundial como Esther González, Jess Carter y Ann-Katrin Berger.

El pronóstico anticipa una semifinal cerrada. Por lo que se perfila un empate.

¿A qué hora juegan América Femenil vs Gotham FC hoy?

El encuentro comenzará a las 17:30 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido América Femenil vs Gotham FC?

El partido podrá seguirse en televisión a través de ESPN, mientras que la transmisión por streaming estará disponible mediante Disney+ en su modalidad Premium.

Alineaciones probables América Femenil vs Gotham FC

Club América Femenil perfila una alineación con Sandra Paños en la portería; Isadora Haas, Karina Rodríguez, Kimberly Rodríguez y Mariela Ramos en defensa; Gabriela García, Irene Guerrero y Nancy Antonio en mediocampo; acompañadas al frente por Angelique Saldívar, Scarlett Camberos y Geyse Da Silva.

Por su parte, NJ/NY Gotham FC saltaría al terreno de juego con Ann-Katrin Berger; Jess Carter, Tierna Davidson y Sofía Cook en zona defensiva; Guro Reiten, Jaelin Howell, Savannah McCaskill y Jaedyn Shaw en el centro del campo; dejando en ataque a Jordynn Dudley, Margaret Purce y Esther González.