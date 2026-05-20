Nike After Dark Tour 2026: se filtra fecha, precio y posible nueva ruta para la carrera femenil en CDMX

Nike After Dark Tour 2026 Además del cambio de fecha, se filtró que la ruta también será diferente para esta segunda edición de la carrera.

Nos acercamos a la mitad del año y con esto algunas de las carreras más esperadas en la Ciudad de México. Hace un par de meses Nike confirmó que la carrera regresará a la capital de nuestro país con un cambio de fecha luego de una épica edición 2025 en las inmediaciones de Ciudad Universitaria. Ahora, se han filtrado nuevos detalles del evento de esto año.

Nike After Dark Tour CDMX: estos son los cambios que se vislumbran para 2026

El año pasado, Nike sorprendió al mundo entero lanzando el After Dark Tour. Una carrera nocturna, exclusiva para mujeres, medalla especial de joyería y un ambiente único con temática de luces de neón. La carrera estuvo disponible únicamente en ciudades seleccionadas, incluida la capital del nuestro país donde se realizó en modalidad de medio maratón.

La carrera se realizó en la noche del sábado 14 de junio en Ciudad Universitaria. La lluvia, el ambiente y el apoyo hacia las corredoras hicieron una noche épica que se convirtió rápidamente en una de las mejores carreras del año. Sin embargo, para evitar las precipitaciones, la edición de este año tendrá cambios en su fecha y ruta.

Fecha del After Dark Tour 2026 en CDMX

Sábado 3 de octubre (horario por confirmar)

Precio del After Dark Tour 2026 en CDMX

1,000 pesos

Ruta del After Dark Tour 2026 en CDMX

El cambio más importante hasta el momento, sería la ruta de esta edición de la carrera. Luego de haberse realizado en las instalaciones de Ciudad Universitaria y culminar en el Estadio Olímpico, este 2026 se espera que tenga una ruta más tradicional.

Aunque todavía no se ha confirmado en su totalidad, se espera que comience y termine frente al Monumento a la Revolución de la capital del país, pasando por diferentes partes del Paseo de la Reforma durante sus poco más de 21 kilómetros.

¿Cómo registrarme y comprar inscripciones para el After Dark Tour 2026?

Para poder realizar tu inscripción, deberás visitar el sitio oficial del After Dark Tour de Nike. Ahí, deberás ingresar tu correo electrónico para recibir una notificación en cuanto se defina la fecha, ruta y proceso de inscripción.