Brian Rolapp detalla plan para fortalecer el calendario del PGA Tour

CEO del PGA Tour. Brian Rolapp trabaja para fortalecer aún más el PGA Tour. (Foto especial)

Brian Rolapp, director ejecutivo del PGA Tour, ha comenzado a presentar a los jugadores un plan más detallado para la renovación del calendario, con la mira puesta en la temporada 2028, en el que 16 eventos de la temporada regular recibirían la denominación de “Categoría 1”, junto con los cuatro Majors y tres eventos de playoffs, para un total de 23 torneos de alto nivel.

Según el Sports Business Journal, Brian Rolapp, presentó a los jugadores hace dos semanas, en el Truist Championship, una propuesta que incluiría dos categorías de torneos.

Serían 23 eventos de alto nivel

La primera categoría constaría de 23 eventos de alto nivel: 16 torneos de temporada regular, tres eventos de los Playoffs de la FedEx Cup y los cuatro campeonatos Majors.

En la actualidad, los eventos más importantes de la temporada regular cuentan con entre 70 y 80 jugadores, y solo tres de los nueve tienen un corte a 36 hoyos. Sin embargo, se espera que esto cambie con la visión de Rolapp, aumentando el número de participantes a 120.

Esto es similar a lo que Rolapp reveló en una conferencia de prensa en el Players Championship en marzo.

“Actualmente contamos con ocho eventos emblemáticos”, declaró Rolapp. “Nuestro objetivo es, al menos, duplicar esa cifra. Si añadimos los cuatro Majors, el Players Championship, la postemporada y la Presidents Cup o la Ryder Cup, llegaremos a un calendario de entre 21 y 26 eventos. Cabe aclarar que contaremos con una segunda línea de torneos del PGA Tour, que servirá de trampolín para acceder a esos eventos de mayor nivel”.

Llevar el Tour a las grandes ciudades

Rolapp también ha manifestado su deseo de llevar el Tour a grandes ciudades. Al parecer, se están considerando Filadelfia, Boston, Denver, Nashville y San Francisco.

Para los nuevos torneos emblemáticos, el circuito aspira a obtener cerca de 30 millones de dólares anuales de posibles patrocinadores principales.

Por el momento, hay 13 eventos confirmados en el calendario hasta mayo, incluyendo los Majors. Sin embargo, la gira por Florida aún no se ha concretado. Normalmente, el circuito disputa cuatro eventos consecutivos en Florida durante el mes de marzo.

Más reuniones esta semana en Dallas

En el torneo CJ Cup Byron Nelson de esta semana en Dallas, se han programado más reuniones con los jugadores para tratar el calendario futuro, y está programada una reunión de la junta directiva para el Travelers Championship la semana posterior al U.S. Open que se jugará del 18 al 21 de junio en el Shinnecock Hills Golf Club de Nueva York.

Se espera que el PGA Tour abandone los torneos con menos participantes y sin corte tras 36 hoyos, dos características de la actual serie de eventos emblemáticos que surgió como respuesta a la amenaza inicial de LIV Golf.

Bryan Rolapp se convirtió en director ejecutivo del PGA Tour en junio de 2025.