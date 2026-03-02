Yareli Acevedo destaca en Campeonato Panamericano de Pista Élite con tres oros y dos platas

Yareli Acevedo Mendoza

Yareli Acevedo Mendoza se coronó campeona continental en tres pruebas: ómnium, eliminación y madison, además de sumar dos medallas de plata, en puntos y persecución, durante el Campeonato Panamericano de Pista Élite 2026, celebrado del 16 al 22 de febrero en Santiago de Chile y avalado por la Unión Ciclista Internacional (UCI).

La ciclista dio cátedra una vez más de su capacidad en el velódromo de Peñalolén, consolidándose como la atleta mexicana con más medallas (cinco de las 11 que logró toda la delegación nacional para liderar el medallero global) en este torneo. Asimismo, en el mismo escenario se había proclamado campeona de los Juegos Panamericanos, con oro en ómnium en octubre de 2023 y campeona del mundo en la prueba de puntos, en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista, en octubre de 2025.

Para este Panamericano de Pista Élite, en ómnium, Acevedo Mendoza obtuvo la medalla de oro al superar a la argentina Maribel Aguirre Mangue y a la colombiana Elizabeth Castaño Guerrero. Este logro define a la pedalista más completa por combinar cuatro competencias en un solo día: scratch, tiempo, eliminación y carrera por puntos. Además, es la prueba a la cual apunta la atleta para competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Empezamos el ciclo olímpico con un oro en el ómnium. Es mucha preparación mental, ya que son cuatro pruebas muy duras. El ómnium es toda una montaña rusa llena de emociones, a veces estás en primer lugar, a veces en octavo, y tienes que levantar la cabeza para dar lo mejor”, expresó la ciclista después de la competencia.

En la prueba de eliminación, donde la última en cruzar la meta en cada sprint queda fuera, Acevedo Mendoza superó a todas sus contrincantes y dejó en segundo sitio a la cubana Merlies Mejias García y a la chilena Scarlet Cortés Ugarte. También se subió a lo más alto del podio en madison, una prueba de relevos que ganó junto a la neoleonesa Sofía Arreola Navarro.

Igualmente se colgó la medalla de plata en la carrera por puntos de manera individual y en la prueba de persecución por equipos, junto a las compatriotas Anet Barrera Esparza, María Figueroa Fernández y nuevamente Sofía Arreola.

El certamen continental reunió más de 160 deportistas de 20 países, entre ellos: Chile, Colombia, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Canadá y Uruguay. Con estos resultados, Yareli Acevedo sumó puntos al ranking mundial de la UCI, donde se mantiene como la segunda mejor ciclista del mundo y la única latinoamericana dentro del top 20.

No es la primera ocasión en que la alumna de la Facultad de de Contaduría y Administración logra tres títulos en un campeonato panamericano: en abril de 2025, en Asunción, Paraguay, también se proclamó triple campeona en scratch, eliminación y ómnium.

“Quien me conoce sabe que siempre voy a dar lo mejor por mi país y siempre me voy a morir en la línea, la verdad me divertí mucho en esta competencia, creo que al principio iba corriendo un poco mal, pero después logré disfrutar el momento y se dio el resultado. Estoy muy feliz y agradecida con mi familia y mi entrenador, quienes han estado en todo este proceso, con todo México y con las personas que me apoyan y están detrás de mí”, finalizó la ciclista, dirigida por Edmundo Alpízar, entrenador en jefe de ciclismo de la UNAM.