México vs Portugal: ¿Cuándo se define si Cristiano Ronaldo viene al Estadio Banorte?

Cristiano Ronaldo La afición espera poder ver a uno de los máximos goleadores de todos los tiempos en la cancha del Estadio Azteca (ahora Estadio Banorte).

El sábado 28 de marzo marcará la reapertura del Estadio Azteca (ahora Estadio Banorte) luego de meses de trabajos de remodelación con el partido de Fecha FIFA entre México y Portugal. La Federación Mexicana preparó un encuentro especial ante el campeón de UEFA Nations League en su preparación rumbo a la Copa del Mundo con la expectativa de ver a Cristiano Ronaldo por primera vez en nuestro país. Sin embargo, su reciente lesión con el Al-Nassr tiene en suspenso la presencia de “El Bicho”.

¿Qué lesión tiene Cristiano Ronaldo?

En el partido del 28 de febrero de la liga de Arabia Saudita ante el Al-Fayha, el delantero portugués salió de cambio debido a molestias físicas. El club confirmó esa misma semana que se trataba de una lesión del tendón de la corva, por lo que se estaría evaluando su evolución día con día sin dar un tiempo estimado para su regreso a las canchas.

Sin embargo, la situación cambió el 6 de marzo, cuando el Al-Nassr informó que la lesión era más grave de lo que se esperaba, por lo que ‘CR7’ viajaría a España para recibir tratamiento especial y que su baja podría ser de 2 a 4 semanas. El delantero portugués viajó a Madrid, España para poder tratar el problema físico.

Aunque no ha sido oficialmente descartado, la afición mexicana ha manifestado su preocupación por la posible ausencia del máximo goleador en la historia del Real Madrid y de la UEFA Champions League.

¿Cuándo se sabrá si viene Cristiano Ronaldo a México?

Por su parte, la Selección de Futbol de Portugal informó por medio de un comunicado que será el próximo viernes 20 de marzo cuando se anuncie la lista oficial de convocados para el partido ante México en la capital del país.

Aunque es posible que ‘El Bicho’ se pierda este partido por su lesión actual, se espera que el entrenador español, Roberto Martínez, convoque a lo mejor que tiene disponible con otras estrellas como Vitinha, Bernardo Silva, Rafael Leao, Bruno Fernandes, Rubén Neves, Joao Félix, entre otros.