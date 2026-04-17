Atlético San Luis vs Pumas: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX

San Luis vs Pumas Club Universidad Nacional busca los tres puntos como visitante en la jornada 15 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX (Crónica Digital)

San Luis y Pumas juegan hoy con motivo de la jornada 15 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. A continuación, te contamos todos los detalles del partido a disputarse en el Estadio Libertad Financiera: horario y dónde ver en vivo el partido de este viernes 17 de abril.

El conjunto universitario ya aseguró su lugar en la liguilla de la primera división del futbol mexicano, aunque su objetivo inmediato apunta a escalar posiciones en una zona alta extremadamente cerrada.

Del lado potosino, la urgencia es clara, sumar en casa para no descolgarse de la pelea por los puestos de clasificación en la recta final del torneo.

Previa y pronóstico Atlético San Luis vs Pumas | Partido de la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX

Los dirigidos por Efraín Juárez atraviesan uno de sus mejores momentos del torneo. La escuadra de la UNAM se ubica en la cuarta posición con 27 puntos, en una lucha cerrada con Cruz Azul, Pachuca y Toluca, donde apenas hay diferencia mínima entre los contendientes.

Su rendimiento reciente respalda esa posición con una sola derrota en sus últimos once partidos y una racha de cinco encuentros sin perder.

Club Universidad Nacional es el único equipo invicto como visitante en el Clausura 2026 y arrastran nueve salidas consecutivas sin derrota en fase regular. A esto se suma una regularidad ofensiva con 20 partidos oficiales consecutivos marcando.

Atlético San Luis presenta un panorama distinto. Con 15 puntos y ubicado fuera de zona de clasificación, ha perdido la mitad de sus compromisos, además de registrar uno de los desempeños más bajos como local con apenas siete unidades de 21 posibles.

Sin embargo, su comportamiento en las últimas fechas ofrece señales de reacción tras sumar en plazas complicadas como Monterrey y Toluca.

En el historial no existen empates en sus enfrentamientos de liga y, en los choques más recientes, la condición de visitante tomó protagonismo. El pronóstico es de una victoria universitaria hoy.

¿A qué hora juegan Atlético San Luis vs Pumas hoy?

El inicio está programado a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, dentro de la actividad de la Jornada 15 del Clausura 2026.

Transmisión en vivo ¿En qué canal pasan el partido Atlético San Luis vs Pumas?

La transmisión en televisión estará disponible a través de ESPN. En formato digital, el encuentro podrá seguirse en Disney+ Premium y VIX Premium.

Alineaciones probables Atlético San Luis vs Pumas

Pumas: Keylor Navas; Nathan Silva, Pablo Bennevendo, Álvaro Angulo, Rodrigo López; Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, Alan Medina, Jordan Carrillo; Robert Morales y Juninho.

Atlético San Luis: Andrés Sánchez; Román Torres, Juanpe, Eduardo Águila, Aldo Cruz; Roberto Meraz, Óscar Macías, Sebastien Salles-Lamonge, Jesús Medina; Anderson Duarte y Joao Pedro.