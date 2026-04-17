Liga MX: partidos, fechas y horarios del Clausura 2026 | Jornada 15

Estamos en la recta final de la fase regular del torneo de Liga MX con una lucha muy reñida por los primeros lugares de la clasificación general. Chivas se mantiene en el primer puesto, pero corren el riesgo de perderlo ante Cruz Azul y Pachuca si dejan ir puntos. En el duelo estelar de este fin de semana, veremos a los últimos dos campeones del futbol mexicano América y Toluca en un duelo digno de liguilla y con grandes emociones de por medio.

Partidos, fechas y horarios de Liga MX | Jornada 15, Clausura 2026

Liga MX | Clausura 2026, Jornada 15 Así se jugará la antepenúltima fecha de la fase regular del futbol mexicano previo a los octavos de final del torneo.

Atlético de San Luis vs Pumas | viernes 17 de abril (19:00 horas)

Todo comienza en la cancha del Alfonso Lastras. Atlético de San Luis ha tenido un torneo irregular y necesita prácticamente un cierre perfecto para poder aspirar a un puesto de liguilla, por lo que cada partido para ellos es prácticamente de eliminación a partir de hoy. Por su parte, la afición de Universidad Nacional le organizó un recibimiento muy especial a los jugadores en San Luis. Efraín Juárez ha logrado recuperar la confianza de los seguidores, pero necesita seguir ganando. Un triunfo lo pondría en el segundo lugar de forma provisional y a un punto de Chivas.

Mazatlán vs Querétaro | viernes 17 de abril (19:00 horas)

El final de una era se vivirá esta noche con el último “viernes botanero” en la cancha de El Encanto. Mazatlán se despide de su afición en primera división con un partido que pusieron a promoción con un precio de cinco pesos, con lo que buscan despedirse con una nota alta antes de que el equipo deje de existir sin haber clasificado a liguilla nunca en sus seis años por el máximo circuito. Los Gallos llegan virtualmente eliminados luego de ser también uno de los peores equipos del certamen.

Necaxa vs Tigres | sábado 18 de abril (17:00 horas)

Arrancando la actividad sabatina, los Rayos estarán en casa para buscar una sorpresa que les permita mantener con vida sus posibilidades de liguilla. El cuadro hidrocálido viene de cortar una racha de dos victorias seguidas y espera regresar al camino de la victoria. Por su parte, Tigres viene de llegar a las semifinales de Concacaf Champions Cup y aunque está en zona de clasificación, necesita los tres puntos para no bajar de puestos y complicarse su camino en busca de una nueva final del futbol mexicano.

Cruz Azul vs Tigres | sábado 18 de abril (17:00 horas)

‘La Máquina’ sigue en el segundo lugar de la tabla general, pero llega en su peor momento de esta temporada. Los celestes tienen una racha de siete partidos oficiales consecutivos sin ganar, incluyendo su eliminatoria de cuartos de final de Concachampions en la que fueron eliminados por LAFC. Ahora, les urge volver a ganar para aspirar de nueva cuenta al primer lugar de la clasificación general. Los Xolos están a un solo punto de zona de clasificación general, por lo que una victoria los colocaría de forma momentánea dentro del top 8 y con las esperanzas de liguilla más altas que nunca en el semestre.

Monterrey vs Pachuca | sábado 18 de abril (19:05 horas)

Es ahora o nunca para Rayados de Monterrey. El cuadro regiomontano no ha podido brillar en este semestre y necesita tres victorias de forma consecutiva para mantener sus esperanzas. Dejar ir puntos en este juego significaría su eliminación de forma virtual y quedarse sin liguilla. Por su parte, Pachuca está en la carrera por el liderato general. Silenciosamente, los Tuzos se han convertido en uno de los favoritos para pelear por el título gracias a su buen cierra de campaña.

Chivas vs Puebla | sábado 18 de abril (19:07 horas)

A pesar de la derrota de la semana pasada, Chivas se mantiene como líder general y con tres puntos de ventaja. Los rojiblancos están muy cerca de asegurar el primer puesto por primera vez en quince años dentro de los torneos cortos y quieren mantener su paso casi perfecto como locales de cinco victorias y solo un empate en lo que va de este semestre. Puebla llega ya eliminado y como uno de los equipos en la parte más baja de la tabla de cocientes tras otro torneo lleno de derrotas.

León vs FC Juárez | sábado 18 de abril (21:06 horas)

La diferencia de goles tiene a León fuera de la zona de liguilla. Los ‘Panzas verdes’ dependen todavía de si mismos para poder estar en la fiesta grande. El cuadro del Bajío ha cerrado con fuerza y ahora sueña con regresar a la disputa por el título. Por su parte, los ‘Bravos’ podrían cortar su racha de dos torneos consecutivos con liguilla si no consiguen una victoria aquí.

América vs Toluca | sábado 18 de abril (21:10 horas)

Para el duelo estelar, tendremos a los únicos dos equipos que han salido campeones de Liga MX en los últimos cinco torneos más recientes. América está teniendo su peor semestre bajo el mando de Andre Jardine y fue eliminado de Concacaf Champions Cup una vez más. Ahora, tendrá una nueva oportunidad en casa para conseguir la primera victoria en el Estadio Banorte desde su reinauguración. Los ‘Diablos’ continúan en plan grande gracias a su casi imbatible defensa de este semestre con apenas nueve goles en contra. El equipo de ‘El Turco’ se mantiene además con vida en Concachampions en lo que podría ser un semestre histórico de tricampeonato y título continental.

Santos Laguna vs Atlas | domingo 19 de abril (17:00 horas)

Duelo de hermanos para cerrar la campaña. Santos llega eliminado a esta instancia del torneo y lucha por no quedar en último lugar una vez más. En contra parte, los rojinegros están apenas en la zona de liguilla, por lo que dejar ir puntos aquí los pone en riesgo de salir dentro del top 8 y complicar su situación en los últimos dos enfrentamientos.