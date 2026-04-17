WrestleMania 42: cartelera completa, combates y previa de las luchas de este sábado 18 de abril

WrestleMania 42 La lucha entre Cody Rhodes y Randy Orton por el título indiscutible será el momento estelar de la primera noche del evento más grande de WWE

El evento más grande de la WWE comienza este fin de semana con la primera de sus dos funciones que incluirá siete combates estelares y televisados exclusivamente a través de Netflix en México. Las súper estrellas toman la vitrina de los inmortales para hacer gala de lo mejor que tiene para presentar la compañía después de unas semanas previas rodeadas de críticas.

Cartelera completa de WrestleMania 42 | Sábado 18 de abril

Por segundo año consecutivo, el Allegiant Stadium de Las Vegas será el escenario para las dos noches de este magno evento. Como viene ocurriendo desde años pasados, la WWE divide su en dos noches este suceso con siete combates cada uno. El primero de ellos de este sábado tendrá la disputa de cuatro cinturones en juego que incluyen el campeonato Indiscutible de WWE, así como los título Mundial Femenil, el título intercontinental femenil y el campeonato femenil de parejas de WWE. Además, habrá invitados especiales que buscan traer grades emociones al cuadrilátero.

Seth Rollins vs Gunther

En los meses recientes, ‘El General del Ring’ ha construido gran parte de su legado en la WWE luego de vencer a John Cena y a AJ Styles en sus respectivos combates finales. El coloso austriaco ahora busca ser llamado “el asesino de carreras” tras estas dos hazañas recientes. En frente, su rival sera Seth ‘freaking’ Rollins, quien aparece con a con su habitual intensidad y experiencia en grandes escenarios. La rivalidad surge de la lucha por demostrar quién es el competidor más completo dentro de WWE, elevando el combate a un choque de élite.

Lucha fatal de 4 por el campeonato femenil de parejas

La división en parejas femeninas vivirá un caos total con una lucha de cuatro equipos que han construido su rivalidad a partir de alianzas rotas, traiciones y constantes interferencias. Cada dupla llega con argumentos sólidos tras semanas de enfrentamientos cruzados, lo que anticipa un combate dinámico donde cualquier error podría definir a las nuevas campeonas. Sin embargo, en horas recientes se ha reportado que Nikki Bella no se habría recuperado por completo de su lesión para estar con su hermana Brie, lo que podría traer una sorpresa de último minuto con un regreso especial.

Logan Paul, Austin Theory y IShowSpeed vs The Usos y LA Knight

Desde hace algunos años, la WWE ha optado la estrategia de incluir invitados especiales como una forma de llamar la atención de nuevo público. Tal es el caso del streamer Darren Jason Watkins, mejor conocido como IShowSpeed, quien estará de regreso en el cuadrilátero al lado de Logan Paul y Austin Theory. Sus rivales serán la dupla samoana de Jey y Jimmy Uso junto a LA Knight. Este tridente ha sido cuestinado a nivel individual por su habilidad en el ring, por lo que en este combate tienen una oportunidad de redención en el escenario más grande de WWE.

AJ Lee vs Becky Lynch – Campeonato Intercontinental Femenino

El enfrentamiento entre AJ Lee y Becky Lynch representa un choque generacional cargado de historia y orgullo. Lee, como campeona, ha demostrado astucia y técnica, mientras que Lynch ha construido su camino al título con determinación y carácter, elevando la rivalidad con intensos intercambios verbales y físicos en busca de demostrar quién domina la división.

Drew McIntyre vs Jacob Fatu – Lucha sin descalificación

La rivalidad entre Drew McIntyre y Jacob Fatu ha cruzado todos los límites, derivando en una lucha no sancionada tras semanas de ataques brutales y conflictos personales. McIntyre busca imponer su experiencia y fuerza, mientras que Fatu llega como una fuerza destructiva que no ha dudado en romper reglas, anticipando un combate violento sin restricciones.

Stephanie Vaquer (c) vs. Liv Morgan – Campeonato Mundial Femenino

La ganadora del Royal Rumble 2026 Liv Morgan tendrá su momento estelar en WrestleMania 42 en busca de destronar a Stephanie Vaquer. En las semanas recientes, estas dos superestrellas han calentado el enfrentamiento de forma intensa con ataques verbales y físicos. Uno de ellos provocó a Morgan un golpe en la cabeza que la hizo ir hasta el protocolo de conmoción. Ahora, todo concluye en este combate.

Cody Rhodes vs Randy Orton - Campeonato Indiscutido de WWE

El evento estelar de la noche presenta a Cody Rhodes defendiendo el máximo título ante Randy Orton, en una rivalidad que ha crecido a partir de tensiones personales y ataques sorpresivos en las últimas semanas. Rhodes llega como campeón consolidado tras superar múltiples retos, mientras que Orton ha adoptado una actitud más agresiva, decidido a recuperar la cima con base en su experiencia y oportunismo, lo que convierte el combate en un choque entre resiliencia y colmillo veterano.