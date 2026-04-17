Diablos Rojos arranca temporada con triunfo

¡PLAY BALL! Este viernes 17 continuará la serie entre Piratas de Campeche y Diablos Rojos del México, en el Estadio Alfredo Harp Helú. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

¡Fue una noche redonda para Diablos Rojos! Los actuales campeones de la Liga Mexicana de Beisbol defendieron la casa en el juego inaugural de la campaña 2026 y vencieron 4-2 a Piratas de Campeche, en el Estadio Alfredo Harp Helú, de la capital mexicana.

En una noche que incluyó juegos pirotécnicos y a 18 mil 124 espectadores con boleto pagado en el recinto infernal, la novena de Lorenzo Bundy comenzó con el pie derecho la búsqueda del tricampeonato.

La carrera de la quiniela se presentó temprano en el encuentro, en el cierre de la primera, gracias al exligamayorista Robinson Canó, quien conectó hit al izquierdo, se robó segunda base y llegó a la registradora por sencillo de José Marmolejos.

A partir de ese momento vivimos un bonito duelo de picheo entre Ricardo Pinto, de Diablos Rojos, y Miller Hogan, de Piratas.

Fue hasta el cierre de la quinta cuando se volvió a mover la pizarra, y de nueva cuenta a favor de los locales, con un doblete de Carlos Pérez, quien fue llevado a home con batazo de dos bases de Franklin Barreto.

Piratas se pone en la pizarra

Los filibusteros aprovecharon que Pinto comenzó a cansarse en la apertura del sexto y Connor Hollis conectó sencillo al derecho y mostró piernas para llegar a home con el sencillo de Feliz “El Niño” Pérez, quien regresó a un partido oficial luego de una lesión en una pierna que le retiró 247 días.

En la séptima, Piratas consiguió el empate con Christian Ibarra, quien se embasó por error de Maikel Franco en tercera, llegó a segunda tras hit de Hollis y anotó con doble de Andrew Stevenson.

Diablos defendió la casa

Sin embargo, la pandilla escarlata hizo lo que le ha dado fama, mostrar una ofensiva poderosa y responder a la hora buena. En el cierre de la séptima, Juan Carlos Gamboa fue remolcado con doblete de Carlos Sepúlveda, para tomar la ventaja, 3-2.

Para asegurar el triunfo, Jon Singleton timbró con extrabase de Maikel Franco, para el 4-2 definitivo, que les dio el triunfo a los locales en el día inaugural de la temporada.

Este viernes 17 continuará la serie entre Piratas de Campeche y Diablos Rojos del México, en el Estadio Alfredo Harp Helú.