Colton Herta competirá en cuatro entrenamientos libres de Cadillac en 2026

Futuro cercano. El piloto estadounidense tendrá cuatro oportunidades de sustituir a 'Checo' Pérez y a Bottas durante los entrenamientos libres de la temporada 2026 de la Fórmula 1. (Foto especia)

La escudería Cadillac confirmó que Colton Herta, piloto de pruebas, tendrá acción en cuatro sesiones de los entrenamientos libres durante la temporada 2026 de la Fórmula 1.

El piloto estadounidense de 26 años, hará su primera participación en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Barcelona-Catalunya a mediados de junio, y en otras tres sesiones de la temporada por confirmar.

Herta, sustituirá en dos sesiones al mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez y dos más al finlandés Valtteri Bottas, los pilotos titulares.

El actual piloto de pruebas de Cadillac que dejó la IndyCar por la Fórmula 2 tiene la esperanza de conseguir un asiento titular a largo plazo en la Fórmula 1.

El equipo precisó que su primera aparición será en Barcelona, a mediados de junio, pero el resto de su calendario aún no se ha anunciado.

“Tengo ganas de ponerme al volante de un coche de Cadillac Formula 1 Team por primera vez”, declaró Herta a Cadillac. “Estoy deseando trabajar con el equipo en el entorno de un Gran Premio y estoy totalmente centrado en aprender de cada aparición. Espero poder contribuir al fin de semana de carrera y ayudar al equipo, a ‘Checo’ y a Valtteri tanto como sea posible.”

Herta se puso al volante de un McLaren en Portimão en 2022, en una época en la que varios equipos ya se interesaban por quien fue subcampeón de la IndyCar en 2024.

Graeme Lowdon, jefe del equipo Cadillac, celebra la llegada de un “gran talento” gracias a su “impresionante trayectoria” en IndyCar, “pero también con un excelente inicio de temporada en Fórmula 2”.

La Fórmula 2 solo se ha disputado en Melbourne por el momento. Herta ocupa la 11ª posición después de haber terminado 16º en la primera carrera y séptimo en la segunda, gracias a una gran remontada.

“Colton realmente se ha ganado esta oportunidad”, añadió Dan Towriss, director general de Cadillac en F1. “Estas sesiones representan una enorme oportunidad para integrarse en el equipo, desarrollar sus habilidades al volante y fuera de la pista, y descubrir un fin de semana de Gran Premio desde dentro.”

Hasta el momento se han celebrado tres grandes premios de la Fórmula 1 en los que Cadillac no ha sumado un punto.