José Cristóbal Islas, campeón del Caliente.mx Open

Torne de la GPM en Tijuana. El mexicano José Cristóbal Islas logra su cuarta victoria en la Gira Profesional Mexicana. (Jorge Reyes)

Con una actuación dominante de principio a fin, el mexicano José Cristóbal Islas se proclamó campeón del Caliente.mx Open, novena etapa de la temporada 2025–26 de la Gira Profesional Mexicana (GPM), torneo que se disputó por primera ocasión en el Club Campestre de Tijuana.

Islas registró un score de 196 golpes (-20), después de un último recorrido de 64 impactos, para conquistar su cuarto triunfo en la GPM y la primera en la actual temporada.

El mexicano fue consisten durante los tres días del torneo, en la última ronda mantuvo la calma y ejecutó una ronda inteligente que le permitió sostener su ventaja frente a un grupo de jugadores que se mantuvo en constante presión.

“Estoy muy contento con este resultado. Fue una semana muy especial y lograr esta victoria significa mucho para mí”, señaló Islas, quien destacó la exigencia del campo y la importancia de mantenerse concentrado.

“El campo exige mucha precisión y paciencia. Sabía que tenía que mantener la calma y confiar en mi juego hasta el final”, así fue como se va de Tijuana con la etiqueta de campeón.

Becker metió presión al final

Club Campestre de Tijuana. El brasileño Rafael Becker presionó en la última ronda al mexicano Islas. (Jorge Reyes)

El brasileño Rafael Becker firmó una destacada ronda final de 62 golpes, una de las mejores del torneo. Su acumulado de 197 golpes (-19) lo dejó a solo un impacto del campeón, confirmando una actuación sobresaliente que mantuvo la emoción hasta los últimos hoyos, manteniéndose como uno de los principales contendientes al título.

El “Camarón” completa gran remontada

Uno de los nombres más destacados del torneo fue el máximo ganador histórico del circuito, José de Jesús Rodríguez, quien logró una notable recuperación a lo largo del torneo.

El guanajuatense finalizó empatado en la tercera posición con 200 golpes (-16), resultado que confirma su capacidad para competir en los momentos más importantes.

El mexicano igualó el récord de campo durante el torneo al firmar una ronda de 61 golpes, colocándose nuevamente entre los protagonistas del circuito.

‘Mau’ Figueroa, entre los mejores

El también mexicano Mauricio Figueroa concluyó su participación con una sólida actuación que lo llevó a compartir la tercera posición con Rodríguez. El jalisciense mostró consistencia durante toda la semana con rondas de 67, 67 y 66 golpes, confirmando su regularidad dentro del circuito.

Roberto Rodríguez Cacho, Alejandro Madariaga y Rodolfo Cazaubón finalizaron empatados en la quinta posición con 13 bajo par, consolidando un Top 10 competitivo.