Nelly Korda gana su tercer Major en The Chevron Championship y Gaby López roza el Top 10

Campeona estadounidense. Nelly Korda levanta su tercer trofeo de un torneo grande y por segunda vez en The Chevron Championship. (LPGA)

La estadounidense Nelly Korda se llevó la victoria en The Chevron Championship en Houston, Texas, el primer Major femenino de la temporada, y con ello sumó su tercer Grand Slam de su carrera y de paso recuperó el primer sitio en el ranking mundial de golf, desbancando a la tailandesa Jeeno Thitikul, quien no logró superar el corte.

La mexicana Gaby López que inició la última ronda empata al sexto sitio no tuvo el cierre esperado y culminó en un empate al sitio 12.

Korda ganó este certamen por segunda vez después de 2024, tras haber triunfado también en el LPGA Championship en 2021.

La estadounidense de 27 años lideró la clasificación desde la ronda del jueves y llegó a la del domingo con una cómoda ventaja de cinco golpes, y así terminó, pese a un último score de 70 y un acumulado de -18 impactos.

La china Yin Ruoning 69) y la tailandesa Patty Tavatanakit (70), compartieron el segundo lugar con suma de -13 impactos.

Manejar la ventaja no es fácil

“Sinceramente, tener una ventaja tan amplia no es fácil”, comentó Korda. “Definitivamente fue una de las cosas más difíciles que he tenido que afrontar mentalmente. Simplemente estoy feliz de haberlo logrado”.

Korda igualó el récord de puntuación del torneo tras 54 hoyos con un total de -16 golpes. En su último recorrido firmó cuatro birdies por un bogey. “No dejaba de repetirme a mí misma que quería alzar este trofeo, porque quiero demostrarles a los niños que nos ven desde casa que no pasa nada por fallar putts cortos y, aun así, ganar un Major”, afirmó.

Esta victoria mantiene a Korda sólida en la temporada 2026. Se coronó en el Torneo de Campeonas y suma tres segundos sitios. De su ventaja respecto al resto de competidoras dijo. “Fue un fin de semana complicado, tener esa ventaja, pero tengo mucho apoyo, una gran familia, un gran ‘caddy’ y estoy feliz por haberlo conseguido”.

El cierre no favoreció a Gaby López

Mexicana roza el Top 10. Gaby López logra un empate al sitio 12, su segundo mejor resultado de la temporada 2026. (Foto especial)

En su último recorrido Gaby López inició empatada al sexto sitio, pero al entregar tarjeta de 75, tres sobre par, la mexicana terminó con un total de 284 (-4). En su tarjeta del domingo firmó dos birdies, dos bogeys y un doble bogey.

Tanto Gaby López como Nelly Korda serán dos de las grandes animadoras del Mexico Riviera Maya at Mayakoba que se juega la próxima semana en el campo El Camaleón en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Luis Carrera termina T33 en Singapur

Luis Carrera se repuso en el último recorrido del Singapur Open con score de 68 golpes para que con un acumulado de 281 impactos (-3) terminara su participación en el Sentosa Golf Club compartiendo el sitio 33 en su primer torneo de la temporada en el Asian Tour.

El campeón del torneo fue el sudcoreano Jeongwoo Ham, líder durante los cuatro días de competencia y terminó con -16 golpes, superando por dos al australiano Cameron John con -14 golpes.

El próximo evento del Asian Tour es en Corea con The 45th GS Caltex Maekyung Open Golf Championship la próxima semana.