Viene lo mejor, con Pumas encendido

PUMAS. En la cima se respira aire limpio. (David Martinez Pelcastre/EFE)

Un gol lo cambió todo. La anotación de Atlas en el minuto 95 contra América modificó los enfrentamientos de la liguilla y nos dejó unos cuartos de final de alarido.

PUMAS, LÍDER HISTÓRICO Y EN SU MEJOR MOMENTO

Pumas fue el que mejor cerró el torneo, con ocho partidos sin perder y cuatro triunfos seguidos, con lo cual alcanzaron y superaron a Guadalajara para ser líderes del torneo por primera vez desde el Apertura 2015.

EFRAÍN JUÁREZ, DEL CUESTIONAMIENTO AL FAVORITISMO

Los que pedían que Efraín Juárez fuera destituido hoy están con la boca cerrada y son pocos los que aceptan su error. Pedían su salida porque no les caía bien, era su único argumento. Son los mismos que piden apoyo a los técnicos mexicanos y que no se lo dieron a uno que comenzaba su carrera. Hoy Efraín es el técnico que más puntos ha conseguido con Pumas en torneos de 17 jornadas y los tiene como el principal favorito en la liguilla.

PUMAS VS AMÉRICA, UNA SERIE DE ALTO VOLTAJE

La serie contra América será sumamente emocionante con los universitarios que parten como favoritos.

Las águilas parecían que despertaban en las últimas jornadas, pero fue un gran retroceso futbolístico la derrota frente al Atlas, en todos los sentidos.

EL MOMENTO IDEAL PARA ELIMINAR AL AMÉRICA

Nunca se puede descartar al América, es seguramente uno de los equipos al que no quieres enfrentar en la “fiesta grande”, pero creo que, si Pumas puede eliminar a las águilas, es precisamente ahora, y más en cuartos de final que en instancias posteriores. Las águilas llegan dolidas, con dudas y baja de juego. Pumas llega motivado, con sus jugadores en el mejor momento y una afición que esta vez podrá ser la diferencia. Tiene que ser ahora para Pumas. No será fácil pero sí parece mucha la ventaja en cuanto a lo visto a lo largo del torneo a su favor.

EL FACTOR JARDINE

Un factor a favor de América puede ser la presencia y experiencia de Jardine, que conoce a la perfección cómo se juegan las liguillas.

TIGRES Y CHIVAS, UNA SERIE INCÓMODA

El otro equipo al que nadie se quiere enfrentar es Tigres, y, literal, Guadalajara se “sacó la rifa”. Las Chivas fueron favoritas al primer lugar casi todo el torneo, pero se metieron en un tobogán de malos resultados y peor aún con la ausencia de sus seleccionados, luce mucho más difícil para el “rebaño”.

GIGNAC Y LA EXPERIENCIA FELINA

Tigres viene al alza y tiene figuras con mucha experiencia y calidad. A eso sumémosle que esta plantilla querrá darle a su líder y referente André Pierre Gignacuna última despedida de acuerdo a la calidad de la carrera del francés.

UNA MISIÓN COMPLICADA PARA GUADALAJARA

La única ventaja que veo es la localía y el empate a favor del rebaño, pero en el “volcán” los regios les metieron cuatro en el torneo regular, con todos sus titulares, así que se ve muy difícil para Guadalajara.

LA LIGUILLA, DONDE TODO VUELVE A EMPEZAR

Como siempre, se viene la parte más emocionante del torneo, la liguilla, en donde lo hecho en la fase regular queda a un lado, y ahora son partidos directos de 180 minutos.