Detienen al boxeador Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez: ¿De qué se le acusa?

Omar Chávez fue detenido en Sinaloa El hijo de Julio César Chávez tiene 36 años

El boxeador mexicano Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez, fue detenido este miércoles en Culiacán, Sinaloa, de acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

¿De qué se le acusa a Omar Chávez?

Tras su detención, el hijo de Julio César Chávez fue trasladado posteriormente al Centro Penitenciario de Aguaruto, aunque hasta ahora las autoridades no han informado públicamente el delito que motivó su aseguramiento.

El operativo fue realizado por elementos de la Policía Estatal Preventiva en el sector Aguaruto, en Culiacán.

El registro oficial detalla que el boxeador, de 36 años, quedó a disposición del Centro Penitenciario de Aguaruto y aparece con estatus “en traslado”. Hasta el momento no existe un pronunciamiento público por parte de las autoridades estatales sobre los cargos que enfrenta el deportista.

Tampoco su padre, Julio César Chávez, ha emitido un posicionamiento relacionado con la detención en sus redes sociales oficiales.

La última pelea de Omar Chávez

La noticia de su arresto surge meses después de que el sinaloense regresara al triunfo sobre el colombiano José Miguel Torres en la Arena Potosí.

En aquella pelea, Omar Chávez se impuso por nocaut en el segundo asalto, resultado que le permitió mantenerse vigente para buscar una posible revancha frente a Misael “Chino” Rodríguez.

Tras ese combate, el récord profesional del hijo de la leyenda quedó en 42 victorias, nueve derrotas, un empate y 29 triunfos por la vía rápida.