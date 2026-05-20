Pachuca vs. Washington Spirit Femenil EN VIVO: horario, canal, cómo y dónde ver la semifinal de la Concacaf

Washington Spirit vs Pachuca Femenil EN VIVO Foto: La Crónica

El fútbol femenil vivorá uno de sus momentos más importantes en el continente gracias al encuentro que tendrá lugar esta tarde. El choque entre Pachuca Femenil y Washington Spirit en las semifinales de la Concachampions Femenil 2026 definirá la recta final de la liga de la Concacaf.

Las Tuzas llegan con la ilusión intacta de representar a México en una final internacional, mientras que el equipo estadounidense buscará imponer su experiencia y jerarquía en este tipo de torneos. Sin embargo, eso está por definirse en el encuentro de hoy.

¿A qué hora juega Pachuca vs Washington Spirit Femenil?

El partido entre Pachuca y Washington Spirit se disputa este 20 de mayo de 2026, en un duelo correspondiente a las semifinales de la Concachampions Femenil en punto de las 20:30 horas, tiempo del Centro de México.

¿Dónde ver EN VIVO el Pachuca vs Washington Spirit Femenil?

El partido podrá seguirse en distintas plataformas digitales y señales deportivas que han apostado por la transmisión del fútbol femenil como las siguientes:

ESPN

Disney

Pronósticos y cuotas para el Washington Spirit vs Pachuca Femenil

De acuerdo con la plataforma de apuestas Caliente.mx, el Washington Spirit parte como favorito para llevarse la victoria en esta semifinal, equipo donde actualmente juega la defensora mexicana Rebeca Bernal. Sin embargo, las cuotas pueden modificarse conforme avance el partido y dependiendo del resultado parcial.

Victoria de Washington Spirit: -167

Empate: +275

Victoria de Pachuca Femenil: +375

Posibles alineaciones Pachuca vs Washington Spirit

Pachuca

Esthefanny Barreras, Kenti Robles, Ohale Osinachi, Kelly Caicedo, Andrea Pereira, Berenice Ibarra, Karla Nieto, Charlyn Corral, Natalia Mauleón, Aline Gomes, Marcia Garcia

Washington Spirit

Sandy Maclver, Lucia Di Guglielmo, Gabrielle Carle, Rebeca Bernal, Esme Morgan, Tara McKeown, Hal Hershfelt, Leicy Santos , Claudia Martínez, Trinity Rodman y Sofía Cantore.