Alberto Bettiol domina en solitario en la etapa 13 del Giro de Italia

Giro de Italia-Etapa 13. Alberto Bettiol logra para Italia la tercera victoria en el Giro 2026 (@Girodeitalia)

El italiano Alberto Bettiol (Astana), gracias a una maniobra de veterano, se impuso en solitario en la 13 ª etapa del Giro de Italia este viernes en Verbania, a orillas del lago Maggiore, en una jornada de 189 km en la que el portugués Afonso Eulálio (Bahrain) conservó el liderato.

Bettiol, de 32 años, aventajó en 25 segundos al noruego Andreas Leknessund, al que contraatacó justo antes de la cima de la principal dificultad del día, la subida a Ungiasca, cuyo punto más alto estaba situado a 13 km de la meta.

Ambos formaban parte de una escapada de 15 corredores que llegaron a contar con hasta 12 minutos de ventaja sobre el pelotón, que dejó hacer ante la dura etapa de montaña prevista para el sábado.

Es la novena victoria como profesional para Bettiol, ganador del Tour de Flandes 2019, y la tercera en este Giro para su equipo, Astana, después de las logradas por el italiano Davide Ballerini en Nápoles y por el uruguayo Thomas Silva en Veliko Tarnavo, en Bulgaria.

Y la tercera para un italiano en el Giro de este año después de Ballerini y Filippo Ganna quienes dominaron en las etapas sexta y décima.

Fue una jornada muy especial para Bettiol, cuya novia es de Verbania. “Es como una segunda casa para mí... Sabía desde el principio que toda mi familia, toda su familia y mis amigos más cercanos estarían en la meta”, declaró a la RAI.

“Lo más difícil hoy fue entrar y mantenerme en la escapada. Una vez dentro, luché duro para perder el menor tiempo posible en las subidas y recuperar algo en el descenso... Todo salió mejor de lo esperado”, añadió.

Sorprendente líder, Eulálio, con 33 segundos de ventaja sobre el gran favorito de la prueba, Jonas Vingegaard, en la clasificación general, tuvo poco trabajo en una jornada en la que el pelotón principal se reservó para las próximas jornadas.

Decisiva etapa 14 de 133 km

Este sábado tendrá 14ª etapa entre Aosta y Pila (Gressan), con un recorrido de 133 km con cinco puertos en el menú para la batalla por la general.

De salida el ascenso a Saint Barthélemy (1a, 15,7 km al 6,2), antes del ecuador la cota de Doues (3a, 5,8 al 6,2), después las subidas a Lin Noir (1a, 7,5 km al 7) y Verrogne (2a, 5,6 al 6,9) antes de la meta situada en Pila tras una larga subida de primera categoría, de 16,6 km al 7 que desembocan a 1.788 metros de altitud. Se espera cambio de líder