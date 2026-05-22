GP de Canadá 2026: Alex Albon abandona las clasificatorias para el sprint tras incidente con marmota en la pista

GP de Canadá 2026 A pesar de los esfuerzos por reubicar animales antes del Gran Premio de Canadá, una marmota ingresó a la pista.

El piloto británico Alexander Albon, actual integrante de la escudería Williams Racing, protagonizó uno de los momentos más desafortunados en las clasificatorias del Gran Premio de Canadá, luego de sufrir un accidente sobre la curva 7 del circuito Gilles Villeneuve.

Con poco menos de 30 minutos restantes para terminar la sesión, Albon perdió el control de su monoplaza después de arrollar accidentalmente a una marmota que apareció de forma inesperada sobre la pista. Las imágenes on board transmitieron el momento en el que el auto atropelló al mamífero para posteriormente terminar contra el muro de contención y rebotar de nuevo hacia la pista, lo que le costó una bandera roja.

Alex Albon unlucky hitting a marmot on the track causing a red flag.

#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/N41elTBj39 — Strieb (@Strieb_1) May 22, 2026

¿Por qué había una marmota en medio de la pista?

El circuito ubicado en la Isla de Notre-Dame, en Montreal, es una zona conocida por la presencia de fauna silvestre a sus alrededores, especialmente marmotas. A pesar de existir un esfuerzo conjunto previo al GP de Canadá para reubicar a los animales antes de la carrera de este fin de semana, muchas especies endémicas suelen regresar y atravesar las barreras de seguridad.

El impacto dejó como resultado daños importantes en el Williams de Albon, comprometiendo gran parte del chasis y obligando al equipo a trabajar contrarreloj para reparar el monoplaza para el resto de la carrera.

No obstante, el piloto logró salir por su propio pie del auto para ser auxiliado sin presentar signos visibles de lesiones.