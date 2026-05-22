Miriam Sánchez se impone en los 100m con nuevo récord en la Olimpiada Nacional

Atleta de élite. La mundialista mexicana Miriam Sánchez deja una nueva marca en los 100 metros de la Olimpiada Nacional. (Foto especia)

La velocista poblana Miriam Sánchez, quien compite en su última Olimpiada Nacional ganó la prueba de 100 metros planos con nuevo récord personal de 11.38 segundos, en la sede de Jalisco.

Sánchez rebajó en dos centésimas de segundo su marca de año pasado en el mismo evento cuando subió a lo más alto del podio con un registro de 11.40 segundos.

Miriam, semifinalista en el Mundial de Atletismo Tokio 2025, dejó en esta ocasión el segundo y tercer lugar para la neoleonesa Matilde Ochoa (11.59) y la sonorense Alejandra Urías (11.68).

Todavía aguardan tres pruebas para la deportista que competirá en el Polideportivo de la Unidad Revolución en: 200 metros planos y los relevos en las modalidades mixto 4x100m y femenil 4x400m.

Luego de debutar en 2019 en la Olimpiada Nacional, Miriam Sánchez se despide este año del evento multideportivo y apunta a sus compromisos internacionales como el NACAC Sub-23 y los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.