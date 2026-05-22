Orbelín Pineda se incorpora a la Selección Mexicana de Futbol

Llega a concentrarse con el Tricolor. Orbelín Pineda ya forma parte de la Pre lista de Javier Aguirre rumbo al Mundial del 2026. (Foto especialñ)

La Selección Mexicana de Futbol informó que Orbelín Pineda se integró este viernes a la concentración del equipo en Puebla, antes de que el Tricolor enfrente el partido amistoso contra Ghana en el Estadio Cuauhtémoc.

“Orbelín Pineda se integra el día de hoy a la concentración de la Selección Nacional de México en la ciudad de Puebla, como parte del trabajo previo a los partidos de preparación y de cara a la Copa del Mundo de la FIFA 2026. La Selección Nacional de México continuará en los próximos días con la incorporación de jugadores provenientes de clubes del extranjero”, explicó el Tricolor en un comunicado.

El mediocampista de 30 años llega a la Selección Mexicana después de que el pasado 10 de mayo ganó la Liga de Grecia con el AEK, siendo una pieza clave para el éxito helénico y eso le valió para ser considerado en la Pre lista del técnico Javier Aguirre.

Pineda disputó 3 mil 877 minutos, repartidos en 50 partidos, a lo largo de la temporada 25/26, donde tuvo la oportunidad de jugar competencia europea con el AEK.

Con el cuadro griego el centrocampista mexicano también logró destacar en la UEFA Conference League, pero todo terminó en los Cuartos de Final, donde perdieron por global de 4-3 ante el Rayo Vallecano.