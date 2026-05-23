Abraham Ancer se mantuvo tercero en Korea Open de cara a la última ronda

Torneo del Asian Tour. Abraham Ancer embocó cinco birdies por cuatro bogeys en la tercera ronda del Korea Open que se juega en el Woo Jeong Hills Country Club. (Asian Tour)

Abraham Ancer no se movió del tercer sitio en solitario luego de ronda de 70 golpes en el Kolon Korea Open del Asian Tour, pero el sudcoreano Jiho Yang se reafirmó aún más en el liderato, después de un recorrido de 67 para un acumulado de -14 golpes con los que saca siete de ventaja al sueco Charlie Lindh, segundo sitio y nueve al mexicano.

Mientras Yang continuó con su impresionante actuación firmando su segundo 67 consecutivo, Lindh con su ronda de 68 y Ancer de 70 aún sueñan con dar la sorpresa en los últimos 18 hoyos de recorrido este domingo.

Lindh y Abraham, que participarán en el LIV Golf Korea la próxima semana, buscan convertirse en el primer ganador no asiático desde que el estadounidense Rickie Fowler triunfara en 2011, también en esta sede.

Yang, por su parte, aspira a convertirse en el primer jugador preclasificado en ganar el torneo, y su tarea se ve favorecida por el hecho de que no puede permitirse ningún error en este momento.

Con una ventaja de cuatro golpes al inicio del día, Yang llegó al ecuador del recorrido con una ventaja de siete, gracias a un momento de genialidad. En el hoyo cinco un par cinco, embocó un golpe de wedge de 50 yardas para lograr un eagle, intercalado entre dos birdies, antes de conseguir otro birdie en el octavo. Los bogeys en el primero y el noveno dieron esperanzas a sus perseguidores, aunque Yang logró otro birdie en el décimo para adelantarse

Ancer elogió efusivamente a su compañero de juego, Yang. “Lo hizo todo bien”, dijo el mexicano.

“Jugó realmente bien. Cada vez que cometía un error, se recuperaba. Jugó un golf increíble, y obviamente tengo que respetarlo. Fue genial verlo. Mañana será interesante, ya veremos.

“Será extraño estar en el grupo final y estar tan rezagado. Pero esta mañana no sé quién me lo dijo, que Y.E. Yang ganó este torneo, y estaba a 10 golpes de distancia al comenzar la última ronda. Este es un campo de golf donde cualquier cosa puede pasar, de verdad”.

El mexicano inició con ronda de 73, el viernes firmó una 65 que lo elevó hasta el tercer sitio y con sus 70 del sábado se mantuvo en el tercer sitio en solitario, detrás le persigue el también local J.H. Wang con suma de -4 golpes.

Santiago De la Fuente firmó su peor recorrido del torneo con un 75, que lo colocó en un empate al sitio 38 con +5 golpes.