Tres firmes líderes en la primera ronda del Tour Championship de la GPM

Tour Championship - GPM. Federico Gutiérrez fue paciente porque el campo Ventanas de San Miguel Golf & Resort es muy retador. (Foto especial)

Un triple empate al primer lugar entre los mexicanos Marcelo Garza, Federico Gutiérrez y el colombiano Juan Camilo Vesga arrojó la primera ronda del Tour Championship de la Gira Profesional Mexicana que se está jugando en el San Miguel Allende, Guanajuato.

Los tres competidores firmaron tarjeta de 65 golpes (-5) y sacan un golpe de diferencia a un grupo de cuatro competidores: Nicolás Quintero (VEN), José Toledo (GUA), Alexandre Rocha (BRA) y Mauricio Figueroa (MEX), todos comparten el cuarto sitio en una jornada muy reñida de principio a fin en el campo Ventanas de San Miguel Golf & Resort, donde se juega el último torneo de la temporada 2025-26 de la GPM.

Estratégico. Mauricio Figueroa está en el grupo que persigue al trío de punteros. (Foto especial)

Atractivos premios para los 37 jugadores

Además, hay en juego una atractiva bolsa de 3 millones de pesos, de los cuales un millón será para el campeón y valiosos puntos para el Official World Golf Ranking (OWGR).

En el Tour Championship sólo compiten los 37 mejores jugadores ranqueados de la temporada que se disputan el reconocimiento al Jugador del Año. Todo eso hace que sea muy atractivo el evento que se jugará a 72 hoyos.

Dos grupos presionan a los punteros

Detrás del grupo de cuatro competidores que comparten el cuarto sitio del tablero, hay otro grupo de cinco golfistas: Patricio Guerra (MEX), Jorge Villar (MEX), Roberto Lebrija (MEX) jugador del Asian Tour, Aram Yenid Jeian (ARG) y Yael Chahin (MEX) que con score de 67 (-3) comparten el octavo sitio.

Tour Championship - R1. Marcelo Garza en el tee de salida en el campo Ventanas de San Miguel Golf & Resort. (ISABELA QUIROZ)

En su recorrido Marcelo Garza se lució al firmar tarjeta libre de bogeys a cambio de cinco birdis (hoyos 2, 4, 10, 14 y 17) después de jugar muy sólido en la jornada del miércoles.

“La clave estuvo en mantenerme agresivo cuando tuve oportunidades y ser inteligente en los hoyos complicados. El campo está en condiciones extraordinarias y eso hace todavía más especial competir aquí”, señaló Garza.

Federico Gutiérrez apostó a la paciencia

Sin embargo, Garza no fue el único que no cometió errores, Juan Camilo Vesga hizo lo propio, sus aciertos fueron en los hoyos 1, 5, 9, 14 y 16. A ambos se sumó el también mexicano Federico Gutiérrez, quien embocó birdies seguidos en los hoyos 1 y 2, después en el 6 y 8 y uno más en el 18.

“Me sentí muy cómodo desde el inicio. Este campo te exige mucha concentración porque cualquier error puede costar caro, así que estoy contento de haber mantenido paciencia durante toda la ronda”, comentó Gutiérrez. “Arrancar así el Tour Championship siempre es importante porque el field es sumamente fuerte y todos vienen jugando muy bien”.

La tercia de punteros tendrá una segunda ronda desafiante tomando en cuenta que los persigue un grupo de cuatro jugadores a un golpe de distancia y un segundo grupo de cinco a dos impactos.

‘Camarón’ Rodríguez no se duerme

José de Jesús ‘Camarón’ Rodríguez, máximo ganador en la historia de la GPM y líder del ranking de la temporada, firmó una ronda de 68 (-2), que lo mantiene en la pelea dentro del grupo empatado en el puesto 13.

Mientras tanto, el campeón defensor del torneo, el estadounidense Joel Thelen, inició la defensa de su título con tarjeta de 69 (-1), ubicándose empatado en la posición 18 junto al venezolano Manuel Torres.

Luchando en la GPM. El amateur mexicano Frank Cabeza hizo ronda de uno sobre par de campo. (Foto especial)

El único amateur en el Tour Championship, el mexicano Frank Cabeza entregó ronda de 71 golpes (+1) para colocarse en el sitio 29 de la clasificación.