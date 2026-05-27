Toluca vs Tigres: ¿Cuándo es la final de la Concachampions 2026? (CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO)

La Concachampions 2026 ya conoce a sus finalistas. Toluca y Tigres se enfrentarán en el partido que definirá al nuevo campeón de la región, en un choque entre dos equipos mexicanos que dejaron atrás a sus rivales para instalarse en el último compromiso del torneo continental.

Después de un semestre marcado por eliminaciones tempranas en Liga MX y una fuerte apuesta por el certamen internacional, ambos clubes llegan con la oportunidad de cerrar la temporada levantando uno de los títulos más importantes de la región y asegurando presencia en competencias internacionales.





¿Cuándo es la final de la Concachampions 2026?

La final entre Toluca y Tigres se jugará el próximo sábado 30 de mayo de 2026, en un duelo único que definirá al nuevo campeón del torneo de clubes más importante de la región.

La edición 2026 de la Concachampions tendrá campeón mexicano, con dos clubes históricos buscando escribir un nuevo capítulo en el futbol regional.

Con un solo partido para definir al monarca, Toluca y Tigres llegarán al Estadio Nemesio Diez con el objetivo de levantar el trofeo y quedarse con uno de los títulos más importantes del continente.





Toluca vs Tigres: horario, cómo y dónde ver la final de la Concacaf

El encuentro está programado para disputarse a las 18:00 horas sobre la cancha del Estadio Nemesio Diez, inmueble que albergará el compromiso definitivo entre ambos equipos mexicanos.

A diferencia de otras fases del torneo, la final no contará con partidos de ida y vuelta, por lo que el campeón se conocerá tras un solo encuentro. Los aficionados podrán seguir el partido mediante FOX One y Fox Sports.

¿Cómo llegan Toluca y Tigres a la final?

Toluca consiguió su boleto a la final después de eliminar a LAFC con marcador global de 5-2. El conjunto escarlata logró recuperarse tras perder el partido de ida por 2-1 y posteriormente firmó una contundente victoria de 4-0 en la vuelta, resultado que le permitió instalarse en el partido definitivo.

Por su parte, Tigres avanzó después de superar a Nashville con marcador global de 2-0. El conjunto regiomontano ganó ambos encuentros de semifinales por marcador de 1-0, asegurando así su presencia en la pelea por el campeonato regional.

¿Qué se juega en la final de Concachampions?

Además del título regional, el encuentro representa la oportunidad de conseguir un boleto a competencias internacionales organizadas por FIFA.

Toluca tomó la decisión de priorizar este torneo por encima del Clausura 2026, situación que terminó costándole la eliminación en cuartos de final ante Pachuca.

Tigres también quedó eliminado en la misma instancia después de caer ante Guadalajara, por lo que la final representa la posibilidad de cerrar el semestre con un campeonato internacional.