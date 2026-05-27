Julio Ibáñez “estará pronto en casa”: reporte actualizado del caso del periodista de TUDN en Sudáfrica

El profe Ibáñez sigue en Sudáfrica Su compañero David Faitelson aseguró que pronto estará en casa

La situación legal de Julio Ibáñez en Sudáfrica comenzó a mostrar señales alentadoras después de varias semanas de incertidumbre tras su detención en el país que será rival de México en la Copa el Mundo 2026.

El periodista deportivo de TUDN, detenido en Johannesburgo junto con el camarógrafo Danny García durante una cobertura internacional, podría regresar próximamente a México, de acuerdo con declaraciones de su compañero David Faitelson.

¿Cómo va el caso de Julio Ibáñez en Sudáfrica?

El conductor compartió en redes sociales una actualización sobre el estado del llamado “Profe” Ibáñez y aseguró que el comunicador se encuentra cerca de volver a casa. Incluso adelantó que continúa contemplado para participar en la cobertura del Mundial de 2026.

“Julio Ibáñez estará pronto de regreso en casa con su familia y con nosotros. Esta asignado para trabajar en el Mundial. Si hemos guardado sigilo es por petición de los abogados”, explicó el excompañero de José Ramón Fernández.

El analista señaló que Televisa y TUDN han mantenido apoyo constante hacia Julio Ibáñez y su familia desde el comienzo del problema legal.

El proceso judicial continúa abierto en Sudáfrica, país donde Ibáñez permanece desde marzo a la espera de una resolución oficial.

La audiencia de Julio Ibáñez fue aplazada para junio

La conductora Danielle Dithurbide ofreció también detalles sobre el avance del caso y aclaró que, hasta el momento, no existe una sentencia en contra de Julio Ibáñez ni de Danny García.

Durante una entrevista radiofónica, explicó que la audiencia fue reprogramada para el martes 2 de junio, fecha en la que las autoridades sudafricanas podrían definir el rumbo legal del proceso.

Mientras eso ocurre, ambos integrantes de TUDN permanecen en un departamento proporcionado por Televisa. También deben cumplir con medidas impuestas por las autoridades locales, entre ellas acudir periódicamente a firmar mientras continúa la investigación.

¿Por qué fue detenido el periodista de TUDN en Johannesburgo?

Julio Ibáñez y Danny García viajaron a Sudáfrica para realizar reportajes relacionados con la selección de aquel país, rival de México en la próxima Copa del Mundo que comenzará el 11 de junio de 2026.

Durante la cobertura en Johannesburgo, ambos fueron detenidos después de utilizar un dron en una zona restringida.

En un primer momento circularon versiones relacionadas con supuestas irregularidades migratorias, aunque posteriormente se aclaró que el problema principal estaba vinculado con la grabación aérea en un área protegida.

Según el relato difundido alrededor del caso, la operación del dron provocó preocupación entre habitantes de la zona, quienes alertaron a las autoridades. A partir de ese momento, la situación legal de los periodistas mexicanos se complicó y derivó en el proceso que continúa vigente.