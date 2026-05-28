Bryson DeChambeau amenaza con repetir título en LIV Golf Korea

LIV Golf Korea 2026. Bryson DeChambeau firma ronda de 65 golpes en su primer recorrido en el Asiad Country Club en Busan. (Foto especia)

Bryson DeChambeau, el golfista mediático en LIV Golf Korea, no quedó a deber nada en la primera ronda, el estadounidense junto a su compatriota Charles Howell III y el zimbabuense Scott Vincent se colocaron de inicio en la punta de la clasificación después de firmar tarjeta de 65 golpes (-5) en el torneo que se juega en el Asiad Country Club en Busan.

Detrás de los punteros a un golpe de distancia se coloca otra tercia de golfistas, el chileno Joaquín Niemann capitán del equipo Torque GC y quien saca la casta por el golf latino; el inglés Ian Poulter (quien juega con una rotura de menisco y el belgaThomas Pieters con 66 (-4).

Cuatro jugadores más empatan en el séptimo lugar, Cameron Smith, capitán del Ripper GC; Sergio García, capitán del Fireballs GC; Charl Schwartzel, del Southern Guards GC; y Laurie Canter, del Majesticks con 67 (-3).

Howell amenaza de inicio a DeChambeau

DeChambeau se mostró satisfecho de que él y Howell pudieran revivir el esfuerzo del año pasado, cuando compartieron el liderato al inicio de los últimos tres hoyos en lo que resultó ser una emocionante batalla entre compañeros de equipo. Esa vez el torneo se jugó en las afueras de Seúl.

Howell también estaba feliz, pero sabe que será difícil destronar a DeChambeau, quien ya ha ganado dos veces esta temporada en LIV Golf y ocupa el segundo lugar detrás de Jon Rahm en la clasificación general.

LIV Golf Korea. Charles Howell III también firma ronda de 65 en su primer recorrido en el Asiad Country Club en Busan. (Foto especial)

“El equipo, es maravilloso. Individualmente, es terrible”, dijo Howell. “Me encanta verlo en la cima. Obviamente, Bryson, la mayoría de las semanas, juega extremadamente bien, y si mi nombre está cerca del suyo, generalmente estoy haciendo algo bastante bueno”.

DeChambeau logró birdies en seis de sus primeros diez hoyos. Pero retrocedió con bogeys en el 13, y en el par 5 del hoyo 15, cuando su bola cayó al agua.

“Con seis bajo par, tras 10 hoyos, sentí que algo especial estaba sucediendo”, dijo DeChambeau. “Bajé un poco el ritmo, pero aun así jugué un golf excelente. Me sorprende no haber llegado más lejos”.

La ronda de Howell comenzó con un eagle desde 108 yardas en el par 4 del segundo hoyo. “Cuando la bola desapareció, pensé que había dado un bote sobre el green, pero obviamente los vítores decían lo contrario”, comentó.

Scott Vincent sigue en ascenso

Entre los tres punteros, Vincent registró ronda sin bogeys para continuar su racha positiva que comenzó cuando pasó de ser un invitado independiente a la alineación de los HyFlyers como reemplazo del capitán Phil Mickelson. Terminó cuarto en solitario en Ciudad de México y empató en el octavo lugar en Virginia, sus dos mejores actuaciones individuales esta temporada.

“En cuanto me uní al equipo, mi juego mejoró muchísimo”, dijo Vincent, quien se ganó su puesto esta temporada tras ganar el título de la Serie Internacional 2025. “Ha sido increíble”. Ahora comparte el liderato por primera vez después de una ronda en su carrera en LIV Golf.

¿Y los mexicanos?

Abraham Ancer llegó a territorio asiático desde hace una semana, jugó el Korea Open del Asian Tour en el que terminó en un empate al quinto sitio, pero en su primer recorrido en Busan firmó tarjeta de +2 golpes para compartir el T45.

Carlos Ortiz tampoco estuvo tan acertado y con ronda de +1 golpe empata al lugar 38.

¿Cómo le fue a Jon Rahm?

El español tiende a mejorar. Jon Rahm no tiene el inicio esperado en LIV Golf Korea. (EFE)

El español Jon Rahm, líder de la actual temporada LIV Golf y quien llega después de compartir el segundo sitio en el PGA Championship, terminó la jornada en par de campo (70 golpes) al igual que sus compatriotas David Puig y Josele Ballester.

El colombiano Sebastián Muñoz también forma parte del grupo que firmó par de campo para empatar al puesto 27.