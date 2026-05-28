Lucha Libre: ¿Cuándo y dónde será Triplemanía 2026? (@luchalibreaaa)

Este 2026 se llevará a cabo la primera edición doble de Triplemanía; el magno evento de la lucha libre mexicana AAA se dividirá, por primera vez en su historia, en dos noches.

La alianza de la empresa de lucha libre estadounidense WWE con la empresa Lucha Libre AAA Worldwide (Asistencia, Asesoría y Administración) desarrolla una fusión que llevará la duración de WrestleMania al mercado de la lucha libre mexicana.

Aquí te decimos cuándo se celebrará, cuáles son las posibles sedes y los luchadores estelares que posiblemente podrían subir al cuadrilátero de Triplemanía 2026.

¿Cuándo será Triplemanía 2026?

Triplemanía 34, por primera ocasión, será un evento de dos noches seguidas. Este se llevará a cabo el 11 y 13 de septiembre de este año, en una edición que se posiciona como un quiebre en la estructura clásica del magno evento al que estaba acostumbrado el público tradicional de AAA.

Muchas son las sorpresas que se están cocinando para los amantes de la lucha libre en México; tras el reciente nombramiento de Rey Mysterio como nuevo gerente general de AAA, la influencia de WWE es cada vez más notoria. En este caso, se muestra en la duración de Triplemanía de este año.

¡Rey Mysterio es el nuevo Gerente General de AAA! 🔥 pic.twitter.com/ea5lnLvoDo — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) May 24, 2026

¿Triplemanía ya tiene sede? ¿Dónde será el evento de AAA este 2026?

La expectación entre el público aficionado a este deporte en México se pregunta si ya hay sede para la edición doble de este año y, pese a que Lucha Libre AAA Worldwide oficializó en su cuenta de X que, efectivamente, el evento se llevará a cabo en dos días, únicamente se ha confirmado que la sede para el 13 de septiembre se localiza en la Ciudad de México. ¿La Arena Ciudad de México?

En cuanto a la sede para la noche 1 de Triplemanía 34, agendada para el viernes 11 de septiembre, no está confirmada. Ya son muchas las hipótesis sobre las posibles figuras nacionales e internacionales en esta mezcla de talentos y arquetipos formados en cada una de las empresas de lucha libre. ¿Qué ofrecerá Triplemanía este año? No hace mal especular.

¿Figuras de WWE en Triplemanía este 2026?

De acuerdo con Reporte Índigo, con la fusión que WWE y AAA han hecho en años recientes, es altamente probable que a Triplemanía 34 lleguen figuras del WWE Universe como parte de las sorpresas en una edición que, por primera vez en su historia, se realizará en dos noches distintas; desde Dominik Mysterio, actual megacampeón de WWE, hasta Rey Mysterio, quien es el actual gerente de AAA, según anunció la propia compañía.

Además, en este evento podríamos encontrarnos con la participación de Rey Fénix, Dragon Lee, Je’Von Evans, Lola Vice o LWO, aunque hasta el momento nada de esto ha sido confirmado por ninguna de las dos compañías organizadoras.

¿Y el talento mexicano?

Cabe destacar que la lucha libre en México es un deporte que no cobró relevancia recientemente, sino más bien, ha formado parte del folclor y la cultura de los mexicanos a lo largo de la historia moderna.

Con un duelo por delante, frente a la figura original de este arquetipo patriota, El Grande Americano podría aparecer en el ring de este Triplemanía. Y qué decir de Psycho Clown, integrante de un grupo de payasos que aterrorizaba a los niños, quienes fascinados los veían luchar en el bando rudo desde pequeños.

También podrían aparecer importantes sucesores de figuras clásicas como La Parka, Octagón Jr. e Hijo del Dr. Wagner Jr.

Las posibilidades se multiplican mientras se oficializa la sede para el primer día de este evento, pero una cosa sí es segura: no volverá a ser igual a las ediciones pasadas.