Lista de Argentina para el Mundial 2026: ausencias y sorpresas en los convocados por Scaloni

Lionel Messi La convocatoria mantiene al campeón Lionel Messi (CUARTOSCURO-GABRIELA PÉREZ MONTIEL)

El entrenador, Lionel Scaloni, reveló la lista de la Selección Argentina de 26 jugadores convocados para el Mundial de 2026, aunque dicha lista de la selección dejó fuera a importantes jugadores respecto al plantel de Qatar 2022.

Ausencias de Argentina para el Mundial 2026

Entre los jugadores que no fueron considerados destacan Marcos Acuña, quien quedó fuera por problemas físicos y falta de continuidad, así como quedó fuera el zaguero del Bournemouth Marco Senesi, quien venía a ser una alternativa en la última línea de la temporada en la Premier League.

También el mediocampista versátil y defensor lateral derecho Nicolás Capaldo quedó fuera, puesto que no logró convencer al entrenador de formar parte de la convocatoria.

El lateral derecho y carrillero Agustín Giay, quien había sido mencionado como una alternativa para la defensa lateral derecha; tampoco logró ingresar en la convocatoria final.

Máximo Perrone y Gianluca Prestianni también fueron algunos de los desafortunados en no lograr formar parte de la convocatoria, incluyendo otros nombres como: Matías Soulé, Alejandro Garnacho, Santiago Castro, Emiliano Buendía.

Franco Mastantuono tampoco formará en la lista. El joven futbolista de Club Atlético River Plate era uno de los nombres que más esperaban los aficionados, pero Lionel Scaloni decidió no incluirlo y seguir llevando su proceso de selección con calma.

La prioridad fue conservar a los jugadores clave

La convocatoria mantiene al campeón, encabezado por Lionel Messi, junto a futbolistas como Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Enzo Fernández. Al mismo tiempo, Scaloni apostó por jóvenes como Nico Paz y Giuliano Simeone para renovar algunas posiciones.

Scaloni presenta a los 26 futbolistas de Argentina

Y para cerrar todo esto lleno de sorpresas acerca de la ausencia de los jugadores, Scaloni revela la lista oficial de los 26 futbolistas de la Selección Argentina para el Mundial 2026.

Arqueros

Emiliano Martínez

Gerónimo Rulli

Juan Musso

Defensores

Gonzalo Montiel

Nahuel Molina

Lisandro Martínez

Nicolás Otamendi

Leonardo Balerdi

Cristian Romero

Facundo Medina

Nicolás Tagliafico

Mediocampistas

Leandro Paredes

Rodrigo de Paul

Exequiel Palacios

Enzo Fernández

Alexis Mac Allister

Giovani Lo Celso

Valentín Barco

Delanteros