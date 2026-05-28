Lista de Argentina para el Mundial 2026: ausencias y sorpresas en los convocados por Scaloni

El entrenador, Lionel Scaloni, reveló la lista de la Selección Argentina de 26 jugadores convocados para el Mundial de 2026, aunque dicha lista de la selección dejó fuera a importantes jugadores respecto al plantel de Qatar 2022.
Ausencias de Argentina para el Mundial 2026
Entre los jugadores que no fueron considerados destacan Marcos Acuña, quien quedó fuera por problemas físicos y falta de continuidad, así como quedó fuera el zaguero del Bournemouth Marco Senesi, quien venía a ser una alternativa en la última línea de la temporada en la Premier League.
También el mediocampista versátil y defensor lateral derecho Nicolás Capaldo quedó fuera, puesto que no logró convencer al entrenador de formar parte de la convocatoria.
El lateral derecho y carrillero Agustín Giay, quien había sido mencionado como una alternativa para la defensa lateral derecha; tampoco logró ingresar en la convocatoria final.
Máximo Perrone y Gianluca Prestianni también fueron algunos de los desafortunados en no lograr formar parte de la convocatoria, incluyendo otros nombres como: Matías Soulé, Alejandro Garnacho, Santiago Castro, Emiliano Buendía.
Franco Mastantuono tampoco formará en la lista. El joven futbolista de Club Atlético River Plate era uno de los nombres que más esperaban los aficionados, pero Lionel Scaloni decidió no incluirlo y seguir llevando su proceso de selección con calma.
La prioridad fue conservar a los jugadores clave
La convocatoria mantiene al campeón, encabezado por Lionel Messi, junto a futbolistas como Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Enzo Fernández. Al mismo tiempo, Scaloni apostó por jóvenes como Nico Paz y Giuliano Simeone para renovar algunas posiciones.
Scaloni presenta a los 26 futbolistas de Argentina
Y para cerrar todo esto lleno de sorpresas acerca de la ausencia de los jugadores, Scaloni revela la lista oficial de los 26 futbolistas de la Selección Argentina para el Mundial 2026.
Arqueros
- Emiliano Martínez
- Gerónimo Rulli
- Juan Musso
Defensores
- Gonzalo Montiel
- Nahuel Molina
- Lisandro Martínez
- Nicolás Otamendi
- Leonardo Balerdi
- Cristian Romero
- Facundo Medina
- Nicolás Tagliafico
Mediocampistas
- Leandro Paredes
- Rodrigo de Paul
- Exequiel Palacios
- Enzo Fernández
- Alexis Mac Allister
- Giovani Lo Celso
- Valentín Barco
Delanteros
- Lionel Messi
- Nicolás Paz
- Thiago Almada
- Nicolás González
- Giuliano Simeone
- Lautaro Martínez
- José Manuel López
- Julián Álvarez