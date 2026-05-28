Lista de convocados de la Selección Mexicana Mundial 2026: el tapado y las sorpresas que perfila Javier Aguirre

Javier Aguirre La lista definitiva de la Selección Mexicana debe entregarse a más tardar el 1 de junio (Crónica Digital)

Con el plazo de FIFA cada vez más cerca para conocer la lista definitiva de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, Javier Aguirre afina los últimos detalles de una convocatoria que combina experiencia internacional, futbolistas consolidados en Liga MX y algunos nombres que buscan abrirse espacio en la recta final del proceso.

El cuerpo técnico del Tri mantiene su concentración en el Centro de Alto Rendimiento desde principios de mayo, donde el grupo comenzó a tomar forma con jugadores del futbol mexicano y posteriormente recibió a los elementos provenientes del extranjero.

El Vasco tiene prácticamente definida la lista de la Selección de futbol de México; habría un tapado y al menos dos sorpresas más.

El anuncio oficial de los 26 convocados sería el 1 de junio. A partir de ahí, Javier Aguirre y Rafa Márquez tendrán que trabajar en el 11 titular para debutar ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México el 11 dude junio.

El tapado de Javier Aguirre para el Mundial 2026

Entre los nombres que más llaman la atención aparece Alejandro Gómez, defensa central zurdo que se mantiene como uno de los pocos sparrings que sobrevivieron al primer recorte realizado por Aguirre el pasado 22 de mayo.

El zaguero cuenta con experiencia en Xolos de Tijuana y en el futbol portugués, un perfil que encaja en una de las posiciones donde México todavía no encuentra una segunda opción consolidada. Johan Vásquez se mantiene como el líder natural y titular, aunque detrás de él el panorama sigue abierto.

Por esa razón, Gómez ganó terreno durante los entrenamientos y hoy aparece como una alternativa real para colarse en la lista definitiva.

Si bien Mateo Chávez también ha sido considerado como un tapado, el lateral izquierdo aparece cada vez más cerca de formar parte de la lista mundialista debido a la falta de variantes naturales en esa zona, su experiencia europea con el AZ Alkmaar le quitarían esa etiqueta de “tapado”, siendo la alternativa de cambio para Jesús Gallardo, que continúa como el hombre de mayor confianza para Aguirre por el costado izquierdo y apunta a disputar como titular su tercera Copa del Mundo.

Kevin Castañeda también permanece trabajando con el grupo, aunque el escenario luce más complejo ante la cantidad de mediocampistas considerados por Aguirre, aunque no está descartado como una sorpresa en la convocatoria final.

Alexis Vega y César Huerta: ¿Quién va al Mundial?

Uno de los focos más importantes dentro de la concentración está en el estado físico de Alexis Vega. El atacante de Toluca no ha trabajado en plenitud desde el inicio de la preparación, situación que obligó al cuerpo técnico a contemplar alternativas.

En ese contexto apareció César “Chino” Huerta, quien fue llamado en los últimos días pese a llegar con poca actividad tras recuperarse de una pubalgia durante su etapa en Bélgica. Su incorporación podría ser la carta de Aguirre para suplir al jugador de Toluca de último momento en la lista definitiva.

Los delanteros que tendría definidos Javier Aguirre en su lista de convocados

En ofensiva, el panorama parece mucho más claro para el entrenador nacional. Todo indica que Germán Berterame quedará fuera de la convocatoria debido a que Aguirre considera cubierta esa zona con Raúl Jiménez, Santiago Gimenez, Julián Quiñones y Armando “La Hormiga” González.

La posible lista de convocados de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

Porteros: Raúl Rangel, Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo.

Defensas: César Montes, Johan Vásquez, Alejandro Gómez, Jorge Sánchez, Israel Reyes, Jesús Gallardo y Mateo Chávez.

Mediocampistas: Gilberto Mora, Luis Chávez, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez, Edson Álvarez, Luis Romo, Erik Lira, Obed Vargas y Orbelín Pineda.

Delanteros: La duda estaría entre Alexis Vega o César Huerta. Seguros están Raúl Jiménez, Santiago Gimenez, Armando González, Roberto Alvarado, Guillermo Martínez y Julián Quiñones