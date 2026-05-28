¿Cuándo es la pelea de O’Shaquie Foster vs Raymond Ford? Fecha y cartelera completa de la función de box. ( Boxeo Matchroom - Houston Coguards)

O’Shaquie Foster, campeón mundial superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), se enfrentará a Raymond Ford, alias Savage, boxeador estadounidense de 27 años que intentará arrebatarle el título en el Fertitta Center de Houston, Texas.

Originario de Camden, New Jersey, Estados Unidos, el joven retador tiene antecedentes serios como campeón mundial. Pese a que debutó apenas hace seis años, tiene un récord de 44% en KOs, frente a un boxeador consolidado, O’Shaquie Dominique Williams Foster, alias Agua de Hielo, quien expondrá el cinturón superpluma con su postura ortodoxa.

¿Cuándo y a qué hora es la pelea de O’Shaquie Foster vs Raymond Ford?

La pelea por el Campeonato Mundial Superpluma del CMB entre O’Shaquie Foster vs Raymond Ford se disputará este sábado 30 de mayo en Houston, la ciudad natal de Shock, donde Ray también entrena.

En México, la pelea nocturna que se disputará en la arena Fertitta Center Houston se transmitirá en directo a partir de las 18:00 horas (tiempo del centro de México), para todos los apasionados del mundo del boxeo, cuya expectativa ha aumentado con el reciente careo entre ambos boxeadores estadounidenses.

Cómo y dónde ver en vivo la pelea de box de O’Shaquie Foster vs Raymond Ford

Será a través de la programación en vivo de DAZN que podrá disfrutarse la pelea de O’Shaquie Foster vs Raymond Ford este sábado.

Este esperado encuentro tiene transmisión en directo para México, por lo que, si estás interesado en disfrutar el evento, deberás adquirir una membresía con la plataforma deportiva, que recientemente compartió gratis la conferencia de prensa de este enfrentamiento de box de talla mundial.

O’Shaquie Foster vs Raymond Ford: Cartelera completa de la función de box

Además de la pelea estelar por el Campeonato Mundial Superpluma del CMB entre Agua de Hielo vs Savage, esta será la cartelera que DAZN tiene preparada para este sábado 30 de mayo:

O’Shaquie Foster vs Raymond Ford: Mundial WBC del peso superpluma.

Charlie Sheehy vs Jaret Gonzalez: Campeonato de Norteamérica del peso ligero.

Omari Jones vs Alan Sánchez: peso superwelter.

Frank Espinoza vs Bryce Blackwell: peso medio.

Julian Montalvo vs Maximus Moya: peso superpluma.

Jahyden Franklin vs Najee West: peso supermedio.

Miguel Flores vs Javon Woodard: peso pluma.

Zaquin Moses vs Travis Crawford: peso superpluma.

Foster se presentará con una alta dosis de orgullo al llegar a su lugar de origen como campeón del mundo. Sin embargo, la entereza, frontalidad e inteligencia de Foster se arraigarán fuerte en el cuadrilátero del Fertitta Center de Texas este sábado.