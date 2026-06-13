¿Cuál es el secreto de la ‘Juventud’ de ‘Chicharito’? El mexicano lo revela

Chicharito Javier Hernández actualmente es comentarista de una cadena de TV. (EFE)

Javier ‘Chicharito’ Hernández es uno de los futbolistas más criticados en México, ya sea por sus polémicas declaraciones y también, porque el dice tener un secreto para mantenerse ‘joven’ en cuerpo y alma.

¿Cuál es el secreto de la ‘Juventud’ de ‘Chicharito’?

De esta forma, Javier Hernández ahora funge como comentarista en la cadena de Fox para Estados Unidos, por lo que las polémicas lo continúan rodeando y el mexicano también revela situaciones de su vida personal.

‘Chicharito’ mostró recientemente en redes sociales que está enamorado, de quien él ha descrito como ‘la persona correcta’, además que esta situación le hizo verse ‘más joven’ de alguna manera.

Pero algunos de los seguidores de ‘Chicharito’ lo han visto ’más joven’ a pesar de haber cumplido recientemente 38 años y le preguntaron cuál es su secreto para estar en buena forma.

Ante esto, Javier Hernández no dudó en revelar su situación y explicó cuál es el secreto para mantener una figura sana y más joven.

“Para los que me preguntan cuál es el truco para verme más joven: EL AMOR GENTE”, acompañado de un video en el que él es el protagonista.

¿En qué trabaja ’Chicharito’ actualmente?

Según ‘Chicharito’ esta situación lo hace verse unos siete años más joven y estar ‘enamorado de la persona correcta’ le trae beneficios que antes no había experimentado.

Desde hace mucho tiempo, Javier Hernández ya no es parte de las convocatorias de la Selección Mexicana, pero continúa vigente en el futbol de alguna manera y ahora lo hace como comentarista.

En esta nueva etapa, Javier ‘Chicharito’ Hernández decidió llevar una vida más tranquila, alejado de los reflector sy de todo aquello que le pueda incomoddar.