Álvaro Ortiz suma su segundo Top 10 en la temporada del Korn Ferry Tour

Mexicano que persevera. El tapatío ya suma dos Top 10 en la actual temporada del Korn Ferry Tour. (Foto especial)

Álvaro Ortiz no alcanzó su sueño de convertirse en campeón por segunda vez en la actual temporada en un torneo del Korn Ferry Tour, sin embargo, el de Guadalajara, Jalisco, sigue demostrando constancia, terminó en un empate al décimo sitio en el torneo OccuNet Classic que se jugó en el Tascosa Golf Club- La Paloma en Amarillo, Texas.

El mexicano que inició la ronda final empatado al segundo sitio con el japonés Ryo Ishikawa, firmó una tarjeta de 71 golpes que lo descendieron ocho posiciones en la clasificación general y terminó con un acumulado de 272 golpes (-8) y empatado al décimo sitio.

Álvaro Ortiz mejorará este lunes su posición 16 en la lista de puntos de la gira, tras sumar su segundo Top 10 de la temporada, después del primer sitio que logró en el UNC Health Championship hace dos semanas.

Ishikawa terminó empatado al tercer sitio, después de ronda de 67 y suma de 268 (-12), junto a Jase Summy.

El estadounidense Zack Fischer, quien el sábado asaltó el liderato, luego de un recorrido de 62, cerró con un 69 para un total de 266 (-14) que lo convirtieron en campeón. El segundo sitio se lo dejó a su connacional Ben Carr, quién firmó tarjeta de 65 y sumó 267 (-13).

Omar Morales, noveno en Bogotá

Inter Rapidísimo Golf Championship. El mexicano Omar Morales volvió a sumar importantes puntos en el PGA Tour Américas. (Foto especia)

El poblano Omar Morales terminó en el noveno sitio en el Inter Rapidísimo Golf Championship que se jugó en el Club Rincón de Cajicá en Bogota, resultado que le permitió también sumar su segundo Top 10 de la temporada en el PGA Tour Américas.

Morales logró el domingo anterior el quinto sitio en el México Championship que se jugó en el Club de Golf La Hacienda en el Estado de México.

El mexicano de 23 años que compite en su primer año como profesional jugó esta semana su quinto torneo en la gira y lo hizo con un total de 275 golpes (-13). Su connacional Marcelo Garza terminó en el T48 con 284 (-4).

Abraham Ancer, Top 25 en Marruecos

En el International Series Morocco, torneo del Asian Tour, el tamaulipeco Abraham Ancer terminó su participación con suma de 283 impactos (-9) y empatado al sitio 22 de la competencia.